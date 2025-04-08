¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î¼«Çú¥Æ¥í¡×¡©¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¡ÖÂÐ¹³¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ÇÇ÷¤ë²¤½£¡¡Ãæ¹ñ¤Ë50¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡ÖÂÐ¹³¡×¤«¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ê³Æ¹ñ¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¥ó¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤¬¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ø¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë50%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤È¤³¤È¤óÀï¤¦¡×¡È¶¯¹Å»ÑÀª¡É¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅ°Äì¹³Àï¤¹¤ë¹½¤¨¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ÎÁÀ¤¤¤Ï?
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÃ«·¾°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑ¡¦»º¶È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¢Æþ¤¬¸º¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó:
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê³Æ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦µðÂç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÍýÏÀ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÀá¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Æâ¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»Ù»ý¼Ô¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤âÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó:
¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤ë¼ï¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬ºÇ½é¤Ëº¬¤ò¾å¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤â°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢Æâ¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖNO¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤ëÏÀ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¸þ¤³¤¦¿ô¤«·î¤Ï¡¢À¯¸¢Æâ¤Ç¤âÊý¸þÀ¤¬É¬¤º¤·¤âÄê¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó
¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹
±Ô¤¤»ëÅÀ¤ÇÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ò²òÀâ