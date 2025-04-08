ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¡ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¼ç±éºî¡¡¼«Âð¤Ç¤ÏÊì¤È¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¡ª¡©¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê27¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ç±é±Ç²è¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ºî±Ç²è¡ÖPage30¡×¡Ê11Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅâÅÄ¡£Êª¸ì¤Ï·Î¸Å¤«¤éÉñÂæËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢4¿Í¤Î½÷Í¥¤¿¤Á¤¬·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂæËÜ¤ÎÊ¬¸ü¤µ¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ê¬¸ü¤µ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»£±Æ´ü´Ö¡£ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌòÅª¤Ë°ì¸À°ì¶ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ËÃ¯¤«¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ëºî¶È¤òÊì¿Æ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö»ä¤Ï´ðËÜËÀÆÉ¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤ò¥Ð¡¼¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡¡Êì¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¼¤«Êì¤Ï´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ë¡Ê¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤à¡Ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤¬¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¡×¤È¤È¤Ã¤µ¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÅâÅÄ¤Ï¡Ö¡È¤ä¤á¤Æ¡ª´¶¾ðÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ó¤Ê¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊì¤È»þ¡¹¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£