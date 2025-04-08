4月9日（水）に川崎競馬場で行われる、川崎記念（Jpn1・4歳上・ダ2100m）の枠順は下記の通り。連覇を狙う地方馬ライトウォーリアは1枠1番へ入った。大阪杯の勝ち馬ポタジェはここに来て初ダート挑戦。注目の発走は9日（水）20時10分。

【川崎記念】ライトウォーリアが中央勢撃破…ゴール前の大接戦を制する

JRA馬は6頭

1-1

ライトウォーリア

牡8・57.0・吉原寛人

内田勝義・川崎

2-2

サヨノネイチヤ

牡6・57.0・西啓太

坂井英光・大井

3-3

ガルボマンボ

牡6・57.0・山中悠希

田中力・船橋

4-4

ダイシンピスケス

牡7・57.0・戸崎圭太

森秀行・栗東

4-5

ポタジェ

牡8・57.0・岩田望来

友道康夫・栗東

5-6

ディクテオン

せん7・57.0・矢野貴之

荒山勝徳・大井

5-7

サンライズジパング

牡4・57.0・幸英明

新谷功一・栗東

6-8

メイショウハリオ

牡8・57.0・浜中俊

岡田稲男・栗東

6-9

キリンジ

牡5・57.0・笹川翼

渡辺和雄・大井

7-10

ミックファイア

牡5・57.0・御神本訓史

渡辺和雄・大井

7-11

メイショウフンジン

牡7・57.0・酒井学

西園正都・栗東

8-12

グランブリッジ

牝6・55.0・J.モレイラ

新谷功一・栗東

8-13

リーチアディール

牡7・57.0・増田充宏

加藤誠一・川崎