【川崎記念】連覇狙うライトウォーリアは1枠1番へ
4月9日（水）に川崎競馬場で行われる、川崎記念（Jpn1・4歳上・ダ2100m）の枠順は下記の通り。連覇を狙う地方馬ライトウォーリアは1枠1番へ入った。大阪杯の勝ち馬ポタジェはここに来て初ダート挑戦。注目の発走は9日（水）20時10分。
【川崎記念】ライトウォーリアが中央勢撃破…ゴール前の大接戦を制するJRA馬は6頭
1-1
ライトウォーリア
牡8・57.0・吉原寛人
内田勝義・川崎
2-2
サヨノネイチヤ
牡6・57.0・西啓太
坂井英光・大井
3-3
ガルボマンボ
牡6・57.0・山中悠希
田中力・船橋
4-4
ダイシンピスケス
牡7・57.0・戸崎圭太
森秀行・栗東
4-5
ポタジェ
牡8・57.0・岩田望来
友道康夫・栗東
5-6
ディクテオン
せん7・57.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
5-7
サンライズジパング
牡4・57.0・幸英明
新谷功一・栗東
6-8
メイショウハリオ
牡8・57.0・浜中俊
岡田稲男・栗東
6-9
キリンジ
牡5・57.0・笹川翼
渡辺和雄・大井
7-10
ミックファイア
牡5・57.0・御神本訓史
渡辺和雄・大井
7-11
メイショウフンジン
牡7・57.0・酒井学
西園正都・栗東
8-12
グランブリッジ
牝6・55.0・J.モレイラ
新谷功一・栗東
8-13
リーチアディール
牡7・57.0・増田充宏
加藤誠一・川崎