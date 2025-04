MLB公式Instagramが4月7日に投稿を更新。3月16日に行われた『MLB東京シリーズ』の阪神タイガースvsロサンゼルス・ドジャース戦で始球式を務めた、TWICEのMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの3人の秘蔵ショットを公開した。

MLB公式Instagramは「Some behind the scenes photos of #MISAMO at the #TokyoSeries!」と題して、当日のメイキングショットを公開。3人が始球式で披露したドジャースのキャップにお腹がチラリと見える丈の短いユニフォーム、デニムパンツ姿による球場での記念写真や、スタジアムジャンパーを着た客席からの3ショット、ユニフォームが並んだインタビュースペースでそれぞれが可愛くポーズを決めたソロショットなどが公開されている。

コメント欄には「始球式めっちゃ良かった!!」「3人ともめっちゃ綺麗!大好きです」「ウエスト細すぎる」など世界各国から様々な言語でコメントが寄せられている。

