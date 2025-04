22歳の歌い手Adoが明日4月9日、メジャーデビュー5周年を記念した初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』をリリースする。同アルバム収録全40曲のミュージックビデオに出演する38人の登場人物達が勝負に向かう姿を、総勢25名の絵師と共に描いた全長22mの屋外広告が登場した。広告は4月7日から4月13日の期間中、田園都市線渋谷駅 道玄坂ハッピーボードに掲出される。背景絵にはさまざまな小ネタが隠されているとのことだ。

■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』



2025年4月9日(水)発売予約リンク:https://ado.lnk.to/best_adobumPR【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1247 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX(サイズ:約H315mm×W315mm)・2CD・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1248 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX (サイズ:約H315mm×W315mm)・2CD・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】TYCT-69342 8,800円(税込)・2CD・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】TYCT-69343 8,800円(税込)・2CD・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】TYCT-69344 4,950円(税込)・2CD・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ:約H80mm x W100mm)【通常盤 初回プレス(2CD)】TYCT-69345/6 3,850円(税込)・2CD●全形態共通 封入特典◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)※カードの絵柄は全形態共通※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ▼CD収録予定楽曲※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通●Disc1うっせぇわ (詞曲・編曲:syudou)阿修羅ちゃん (詞曲・編曲:Neru)夜のピエロ (詞曲・編曲:biz)クラクラ (作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)ショコラカタブラ (作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)unravel (作詞・作曲:TK)私は最強 (楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)ウタカタララバイ (楽曲提供:FAKE TYPE.)マザーランド (詞曲・編曲:煮ル果実)向日葵 (作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)新時代 (楽曲提供:中田ヤスタカ)ギラギラ (詞曲・編曲:てにをは)ルル (詞曲・編曲:MARETU)Episode X (作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)FREEDOM (詞曲・編曲:jon-YAKITORY)ロックスター (作詞作曲:jon-YAKITORY)唱 (作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))いばら (詞曲・編曲:Vaundy)Value (詞曲・編曲:ポリスピカデリー)心という名の不可解 (作詞作編曲:まふまふ)●Disc2初夏 (作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)Hello Signals (詞曲・編曲:伊根)逆光 (楽曲提供:Vaundy)リベリオン (詞曲・編曲:Chinozo)MIRROR (詞曲・編曲:なとり)アタシは問題作 (詞曲・編曲:ピノキオピー)行方知れず (作詞作編曲:椎名林檎)愛して愛して愛して (詞曲・編曲:きくお)Tot Musica (楽曲提供:澤野弘之)DIGNITY (作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)会いたくて (作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)エルフ (詞曲・編曲:てにをは)永遠のあくる日 (詞曲・編曲:てにをは)レディメイド (詞曲・編曲:すりぃ)ラッキー・ブルート (詞曲・編曲:柊キライ)過学習 (詞曲・編曲:伊根)オールナイトレディオ (詞曲・編曲:Mitchie M)わたしに花束 (作詞:shito, gom / 作曲:shito / 編曲:HoneyWorks)踊 (作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)桜日和とタイムマシン (作詞作編曲:まふまふ)▼Blu-ray / DVD収録内容※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通●『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画【賞品内容】▶A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権※「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる。■<Ado World Tour 2025 “Hibana”>日程:2025年4月26日(土)、27日(日)会場:さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)席数:各日1,000席▶D賞:直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜:49名直筆サイン入りポスターにお客様のお名前を入れてプレゼントいたします▶O賞:オリジナルクッション (サイズ:40×40cm):200名ここでしか手に入らない特別なクッションをプレゼントいたします【応募方法】4月9日発売『Adoのベストアドバム』にシリアルナンバー付応募抽選券を封入いたします。シリアルナンバー付応募抽選券に記載のシリアルナンバーを使用し、ご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。シリアルナンバー付応募抽選券に記載のシリアルナンバー1つにつき1回のご応募が可能です。※おひとり様何度でもご応募可能ですが、同じシリアルナンバーを使って2回以上応募する事はできません。※シリアルナンバーはCD全形態封入。初回限定:『喜劇』盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。※申込ページはシリアルナンバー付応募抽選券に記載しております。【応募期間】※賞品によって応募期間が異なりますのでご注意ください。・A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権4月9日(水)〜4月15日(火)23:59 当落発表:4月19日(土)15:00〜・D賞:直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り・O賞:オリジナルクッション2025年4月9日(水)〜4月30日(水)23:59 当落発表:5月3日(土)15:00〜●店舗別CD購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約50×50mm)・TOWER RECORDS:クリアトレカ3枚セット(約55×85mm)・HMV:缶バッジ2個セット(直径約32mm)・TSUTAYA RECORDS:ポスター(B2)・Amazon.co.jp:スマホポーチ(約120×200mm)・楽天ブックス:スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)・セブンネットショッピング:マルチショルダーバッグ(約W130×H190×D20mm)・NEOWING:大判ステッカー(サイズ未定)・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan:アクリルキーホルダー (約50×50mm)・CDJAPAN(OVERSEAS) :大判ステッカー(サイズ未定)・その他一般店:ポストカード