20歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが、TVアニメ『阿波連さんははかれない season2』エンディングテーマ「トワイライト」を本日4月8日にデジタルリリースした。これに伴って同楽曲のミュージックビデオが公開されたほか、アニメ 声優 陣の楽曲に関するコメントが到着した。「トワイライト」ミュージックビデオは、鯨蛸がイラストを担当したアニメーションで構成されたもの。太陽と月をモチーフにしたキャラクターが幻想的な世界観の中で旅をする可愛らしくも美麗な映像に仕上がった。

■ライブ/イベント出演情報



▼<DaisyBar 20th Anniversary「Magic」>4月24日(木) 東京・下北沢DaisyBaropen18:30 / start19:00出演:森田理紗子 / shallm / Anna▼<JAPAN JAM 2025>4月29日(火) 千葉市蘇我スポーツ公園※shallmはBUZZ STAGEの17:55〜の出演となりますhttps://japanjam.jp/▼<LIVEHOLIC presents. “革命ロジック2025“ supported by Skream! & 激ロック>5月4日(日) 東京・下北沢8会場open11:00出演:Anna / Cloudy / Hello Hello / Lala / LAND SMITH / Yobahi / 荒木一仁 / あのと / おもかげ / きゃない / プルスタンス / ミーマイナー / IneedS / MASK OF GODDES / shallm / THE BOHEMIANS / PompadollS / イロムク / 三四少女 / 梟 note / ラストランプ / oh!! 真珠s / Surpass / 美日