【地震】愛知県内で震度3 愛知県西部を震源とする最大震度3の地震が発生 津波の心配なし
2025年04月08日午後7時26分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。愛知県内では最大震度3の揺れが観測されています。
この地震による津波の心配はありません。震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．６と推定されます。
各地の震度は以下の通りです。
愛知県【震度3】
【震度2】名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 愛知津島市 刈谷市 安城市 西尾市 常滑市 小牧市 稲沢市 知立市 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 弥富市 あま市 長久手市 蟹江町 飛島村 東浦町 南知多町 愛知美浜町 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 豊根村
【震度1】名古屋中川区 春日井市 碧南市 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 武豊町 幸田町 設楽町
岐阜県【震度2】 中津川市 瑞浪市 恵那市 土岐市 岐阜市 大垣市 羽島市 各務原市 瑞穂市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 輪之内町 大野町 岐阜池田町
【震度1】多治見市 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 関市 美濃市 岐阜山県市 本巣市 郡上市 垂井町 関ケ原町 神戸町 安八町 揖斐川町 北方町 高山市 下呂市
三重県【震度2】 四日市市 桑名市 鈴鹿市 亀山市 いなべ市 木曽岬町 東員町 菰野町 三重朝日町 川越町 津市 松阪市 多気町 伊勢市 玉城町
【震度1】名張市 伊賀市 三重明和町 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市 大台町 度会町 三重大紀町 南伊勢町 三重紀北町
提供：ウェザーニューズ