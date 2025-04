「Hold your horses」の意味は？「あなたの馬を抑えて」ってどういう意味…？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「落ち着いて」「慌てないで」でした!

「Hold your horses」は、興奮している人やせっかちな人を落ち着かせる場面でよく使われます。

この表現は、昔、馬が暴れたり勝手に走り出したりしないよう、手綱をしっかり握って制御していたことに由来します。

つまり、「馬を抑える」ことが「落ち着いて待つ」という意味になったのです。

「Hold your horses! We still have plenty of time.」

(落ち着いて!まだ時間はたっぷりあるよ。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。