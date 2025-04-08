¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³Î´ÈÏ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ³¡¹

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³Î´ÈÏ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç­à¼êºî¤ê­áÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸áÁ°4»þµ¯¤­¤Ç¤³¤·¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤ËÀéÀÚ¤ê¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï½ê¶¹¤·¤ÈÆÚÆù¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤­¤¬¤·¤­¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤­ÌÜ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÆÚÆù¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ÏÈ¯¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÄ«¤«¤éÃã¿§ÊÛÅö¿©¤¤¤Ê¤¬¤é1¿Í¥í¥±¤Ë¸þ¤«¤¦¤½¤ó¤ÊÄ«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃÝ»³¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÄ«»Í»þ¤«¤éµ¯¤­¤Æ¤ªÊÛÅö¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö·ë¶É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¥ª¥¸¥µ¥óÊÛÅö¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¢ö¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

ÃÝ»³Î´ÈÏ­à¼êºî¤ê­á¤ªÊÛÅö
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àcunningtakeyama¤è¤ê)

¡¡ÃÝ»³¤Ï2·î¤Ë¤â¡Ö¼«ºîÊÛÅö»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡×¤È¼êºî¤ê­à¤Î¤êÊÛÅö­á¤ò¾Ò²ð¡£¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£


 