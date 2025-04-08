Å·¼³ÁÍ¡¦Àî¸¶¹î¸Ê¡¡³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤°ËÆ£¹¬»Ê¤È¤ÎÆ°²è¸ø³«¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼õÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤ÎÀî¸¶¹î¸Ê¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡×¤Î°ËÆ£¹¬»Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸ø³«¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï£¶Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë»Ý¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä»öÌ³½ê´ÉÍý¤Î£É£î£ó£ô£á£ç£ò£á£í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´Þ¤á¡¢°ËÆ£¤ÈÁêÊý¤Î¹ñºêÏÂÌé¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Àî¸¶¤¬£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤¬¥³¥ó¥ÓÂ·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë±è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤ÎÁ°¤òÀî¸¶¤¬º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÆâÍÆ¡£°ËÆ£¤Ï¡¢¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢»þÀÞ¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼õÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Àî¸¶¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Àî¸¶¤È¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Àî¸¶¤Ê¤ê¤Î¥¨¡¼¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°ËÆ£¤Á¤ã¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤ÈÃÈ¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£