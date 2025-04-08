8日午後7時26分ごろ、愛知県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、愛知県の豊田市、東海市、大府市、知多市、愛西市、愛知みよし市、東郷町、それに阿久比町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□愛知県

豊田市 東海市 大府市

知多市 愛西市 愛知みよし市

東郷町 阿久比町

■震度2

□愛知県

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区

名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区

名古屋名東区 名古屋天白区 岡崎市

一宮市 瀬戸市 半田市

愛知津島市 刈谷市 安城市

西尾市 常滑市 小牧市

稲沢市 知立市 尾張旭市

岩倉市 豊明市 日進市

清須市 北名古屋市 弥富市

あま市 長久手市 蟹江町

飛島村 東浦町 南知多町

愛知美浜町 豊橋市 豊川市

蒲郡市 新城市 田原市

豊根村



□長野県

飯田市 中川村 長野高森町

阿智村 平谷村 根羽村

下條村 売木村 天龍村

泰阜村 王滝村 木曽町



□岐阜県

中津川市 瑞浪市 恵那市

土岐市 岐阜市 大垣市

羽島市 各務原市 瑞穂市

海津市 岐南町 笠松町

養老町 輪之内町 大野町

岐阜池田町



□静岡県

浜松中央区 浜松浜名区 浜松天竜区

磐田市 袋井市 湖西市



□三重県

四日市市 桑名市 鈴鹿市

亀山市 いなべ市 木曽岬町

東員町 菰野町 三重朝日町

川越町 津市 松阪市

多気町 伊勢市 玉城町



□滋賀県

彦根市 米原市 豊郷町

多賀町 近江八幡市 甲賀市

東近江市

■震度1

□愛知県

名古屋中川区 春日井市 碧南市

豊山町 大口町 扶桑町

大治町 武豊町 幸田町

設楽町



□長野県

伊那市 駒ヶ根市 辰野町

飯島町 南箕輪村 阿南町

喬木村 豊丘村 大鹿村

上松町 南木曽町 大桑村

諏訪市 茅野市 塩尻市

長野南牧村 下諏訪町



□岐阜県

多治見市 美濃加茂市 可児市

坂祝町 富加町 川辺町

八百津町 白川町 東白川村

御嵩町 関市 美濃市

岐阜山県市 本巣市 郡上市

垂井町 関ケ原町 神戸町

安八町 揖斐川町 北方町

高山市 下呂市



□静岡県

掛川市 御前崎市 菊川市

静岡森町 伊豆市 静岡葵区

牧之原市 川根本町



□三重県

名張市 伊賀市 三重明和町

尾鷲市 鳥羽市 熊野市

志摩市 大台町 度会町

三重大紀町 南伊勢町 三重紀北町



□滋賀県

長浜市 高島市 愛荘町

甲良町 大津市 草津市

栗東市 野洲市 湖南市

滋賀日野町 竜王町



□福井県

福井市 鯖江市 あわら市

越前市 福井坂井市 福井池田町

越前町 敦賀市 小浜市

福井美浜町 高浜町 福井おおい町

福井若狭町



□山梨県

甲府市 山梨北杜市 甲斐市

富士川町 富士河口湖町



□京都府

与謝野町 京都伏見区 宇治市

城陽市 八幡市 京田辺市

木津川市 久御山町 井手町

宇治田原町 和束町 精華町

南山城村



□大阪府

寝屋川市 四條畷市



□奈良県

奈良市 大和郡山市 天理市

桜井市 御所市 宇陀市

山添村 平群町 奈良川西町

曽爾村 御杖村 高取町

明日香村 広陵町 天川村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。