ミュージカル『刀剣乱舞』東京ドーム公演、刀剣男士44振り大集結のメインビジュアル公開 歴史上の人物4人含む全キャスト発表
ミュージカル『「刀剣乱舞」目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭』のメインビジュアルと全キャストが8日、公式サイトにて公開された。44振りの刀剣男士のほか、これまでの公演に出演した歴史上の人物4人の出演も決定した。
【画像】かっこいい！『刀剣乱舞』ミュージカル新作3月公演のビジュアル
本公演は、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの十周年を記念したもの。公式サイトにて『大当 歌誉入札会』として実施された、これまでのライブパート楽曲への投票（入れ札）の結果に基づき、各公演の構成を大幅に変えて上演。
チケットの最速先行受付はきょう8日より開始された。
■キャスト一覧
三日月宗近役 黒羽麻璃央
小狐丸役 北園涼
石切丸役 崎山つばさ
今剣役 大平峻也
加州清光役 佐藤流司
大和守安定役 鳥越裕貴
堀川国広役 阪本奨悟
蜂須賀虎徹役 高橋健介
長曽祢虎徹役 伊万里有
にっかり青江役 新木宏典
物吉貞宗役 横田龍儀
大倶利伽羅役 牧島輝
陸奥守吉行役 田村心
巴形薙刀役 丘山晴己
明石国行役 仲田博喜
鶴丸国永役 岡宮来夢
御手杵役 田中涼星
篭手切江役 田村升吾
桑名江役 福井巴也
松井江役 笹森裕貴
浦島虎徹役 糸川耀士郎
日向正宗役 石橋弘毅
豊前江役 立花裕大
大典太光世役 雷太
ソハヤノツルキ役 中尾暢樹
水心子正秀役 小西成弥
源清麿役 佐藤信長
五月雨江役 山崎晶吾（※崎＝たつさき）
村雲江役 永田聖一朗
大包平役 松島勇之介
山姥切国広役 加藤大悟
肥前忠広役 石川凌雅
鬼丸国綱役 林光哲
一期一振役 國島直希
大般若長光役 京典和玖
へし切長谷部役 木原瑠生
山姥切長義役 水江建太
南海太郎朝尊役 塩田一期
笹貫役 福澤侑
後家兼光役 佐奈宏紀
大慶直胤役 大友至恩
榎本武揚役 藤田玲
伊達政宗役 岡幸二郎
支倉常長役 唐橋充
坂上田村麻呂役 三上市朗
岩崎大輔、大野涼太、笹原英作、村中一輝、花見卓也、佐藤誠一、齋藤駿、SHIMa、間下友貴、島本隆、齊藤大士、Takumi、Tanioka、巽imustat、島田和哉、Tobita、岩崎涼介（※崎＝たつさき）、N∀O、TEN、HAYATO、優志
【日替わり出演】
7月29日
膝丸役 高野洸
7月30日
和泉守兼定役 有澤樟太郎
蜻蛉切役 spi
【画像】かっこいい！『刀剣乱舞』ミュージカル新作3月公演のビジュアル
本公演は、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの十周年を記念したもの。公式サイトにて『大当 歌誉入札会』として実施された、これまでのライブパート楽曲への投票（入れ札）の結果に基づき、各公演の構成を大幅に変えて上演。
■キャスト一覧
三日月宗近役 黒羽麻璃央
小狐丸役 北園涼
石切丸役 崎山つばさ
今剣役 大平峻也
加州清光役 佐藤流司
大和守安定役 鳥越裕貴
堀川国広役 阪本奨悟
蜂須賀虎徹役 高橋健介
長曽祢虎徹役 伊万里有
にっかり青江役 新木宏典
物吉貞宗役 横田龍儀
大倶利伽羅役 牧島輝
陸奥守吉行役 田村心
巴形薙刀役 丘山晴己
明石国行役 仲田博喜
鶴丸国永役 岡宮来夢
御手杵役 田中涼星
篭手切江役 田村升吾
桑名江役 福井巴也
松井江役 笹森裕貴
浦島虎徹役 糸川耀士郎
日向正宗役 石橋弘毅
豊前江役 立花裕大
大典太光世役 雷太
ソハヤノツルキ役 中尾暢樹
水心子正秀役 小西成弥
源清麿役 佐藤信長
五月雨江役 山崎晶吾（※崎＝たつさき）
村雲江役 永田聖一朗
大包平役 松島勇之介
山姥切国広役 加藤大悟
肥前忠広役 石川凌雅
鬼丸国綱役 林光哲
一期一振役 國島直希
大般若長光役 京典和玖
へし切長谷部役 木原瑠生
山姥切長義役 水江建太
南海太郎朝尊役 塩田一期
笹貫役 福澤侑
後家兼光役 佐奈宏紀
大慶直胤役 大友至恩
榎本武揚役 藤田玲
伊達政宗役 岡幸二郎
支倉常長役 唐橋充
坂上田村麻呂役 三上市朗
岩崎大輔、大野涼太、笹原英作、村中一輝、花見卓也、佐藤誠一、齋藤駿、SHIMa、間下友貴、島本隆、齊藤大士、Takumi、Tanioka、巽imustat、島田和哉、Tobita、岩崎涼介（※崎＝たつさき）、N∀O、TEN、HAYATO、優志
【日替わり出演】
7月29日
膝丸役 高野洸
7月30日
和泉守兼定役 有澤樟太郎
蜻蛉切役 spi