É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Äà¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²áÇ¯¾åºÊ¡¦½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤Î¸¼Íý(¥Ò¥ç¥ó¥ê¡¢38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBTS of 25ans "The Attitude"¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤åºÎï¡£¥Û¥ó¥È¤ËÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾Ð¾Ð¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡ª¤À¤¤¤¹¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¸¼Î¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤¤¤¤½÷¡×¡Öº£²ó¤âÃÎÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤È·ëº§
¡¡¸¼Íý¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷Í¥¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¢²È¤òÇã¤¦¡£¡×¡Ê2010Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡¢Eye Love You¡Ê24Ç¯TBS¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£22Ç¯12·î25Æü¤ËÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ(34)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£