伊藤 壽記登壇！セリスタ『キノコ製剤の生理活性作用について』
セリスタは、2025年4月20日(日)に、伊藤 壽記を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『キノコ製剤の生理活性作用について』を開催します。
セリスタ『キノコ製剤の生理活性作用について』
セリスタは、2025年4月20日(日)に、伊藤 壽記 先生((公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター / 所長・理事長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『キノコ製剤の生理活性作用について』を開催。
◇見どころ / 主な学習のポイント◇
■『キノコ製剤の生理活性作用について』
伊藤 壽記 先生 / Dr. Toshinori Ito
(公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター / 所長・理事長
1) 食の三次機能
2) 機能性食品(functional food)
3) 腸管粘膜免疫
4) キノコ製剤の免疫調整作用
5) 統合医療
※キーワード：医食同源、AHCC、FTY720、バイオマーカー、臨床試験
◇------講師紹介------◇
伊藤 壽記 / Dr. Toshinori Ito
(公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター / 所長・理事長
《経歴》
1984年 京都府立医科大学医学部医学科 卒業
1994年 米国ルイジアナ州立大学メディカルセンター分子細胞生理学教室研究員
2001年 京都府立洛東病院内科第一副医長(京都府立医科大学第一内科併任助手)
2003年 京都府立大学人間環境学部食保健学科准教授
2008年 同志社大学大学院生命医科学研究科教授(現職)
2010年 京都府立医科大学特任教授
現在に至る
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 4
■開催日時 ：2025年4月20日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『キノコ製剤の生理活性作用について』
伊藤 壽記 先生 / Dr. Toshinori Ito
(公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター
/ 所長・理事長
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
■企画・主催：セリスタ
Tel ： 03-3863-1003
E-mail： info@selista.jp
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