伊藤 壽記登壇！セリスタ『キノコ製剤の生理活性作用について』

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セリスタは、2025年4月20日(日)に、伊藤 壽記を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『キノコ製剤の生理活性作用について』を開催します。

 

セリスタ『キノコ製剤の生理活性作用について』

 

セリスタは、2025年4月20日(日)に、伊藤 壽記 先生((公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター / 所長・理事長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『キノコ製剤の生理活性作用について』を開催。

◇見どころ / 主な学習のポイント◇

■『キノコ製剤の生理活性作用について』

伊藤 壽記 先生 / Dr. Toshinori Ito

(公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター / 所長・理事長

1) 食の三次機能

2) 機能性食品(functional food)

3) 腸管粘膜免疫

4) キノコ製剤の免疫調整作用

5) 統合医療

※キーワード：医食同源、AHCC、FTY720、バイオマーカー、臨床試験

◇------講師紹介------◇

伊藤 壽記  / Dr. Toshinori Ito

(公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター / 所長・理事長

《経歴》

1984年　京都府立医科大学医学部医学科 卒業

1994年　米国ルイジアナ州立大学メディカルセンター分子細胞生理学教室研究員

2001年　京都府立洛東病院内科第一副医長(京都府立医科大学第一内科併任助手)

2003年　京都府立大学人間環境学部食保健学科准教授

2008年　同志社大学大学院生命医科学研究科教授(現職)

2010年　京都府立医科大学特任教授

現在に至る

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名　　　：『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 4

■開催日時　　：2025年4月20日(日) 10:00〜12:00

■開催形式　　：Zoomオンラインセミナー

■プログラム　：10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『キノコ製剤の生理活性作用について』

伊藤 壽記 先生 / Dr. Toshinori Ito

(公財)大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター

/ 所長・理事長

12:00 エンディング

■参加費　　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象　　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員　　　　：1,000人

■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。

■企画・主催：セリスタ

Tel　 ： 03-3863-1003

E-mail： info@selista.jp

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