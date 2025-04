日本初のファンミーティングを開催！CHOI SUNG YUN

Golden Childでメインボーカルを務めたCHOI SUNG YUN(チェ・ソンユン)が、日本では初となるファンミーティングを5月17日(土)、18日(日)に大阪で開催します。

CHOI SUNG YUN

Golden Childでメインボーカルを務めたCHOI SUNG YUN(チェ・ソンユン)が、日本では初となるファンミーティングを5月17日(土)、18日(日)に大阪で開催。

チェ・ソンユンは韓国のボーイズグループ「Golden Child(ゴールデン・チャイルド)」のメンバーで、メインボーカルとして活躍していました。

2024年9月19日に兵役を終えて除隊し、本名のチェ・ソンユンで活動しています。

ミュージカル「ALTAR BOYZ」「タイヨウのうた」などに出演し、ミュージカル俳優としても活動。

バラエティ番組やラジオなどでも活躍しています。

2024年2月、本名のチェ・ソンユンで単独ファンミーティングを開催し、活動第2幕へのスタートを切りました!

今回の日本ファンミーティングはソロになり初挑戦となる舞台で、歌唱はもちろん、トークやゲームなどファン達と近くで触れ合う機会として準備中です。

チェ・ソンユンの今後の活躍も更なる期待が膨らみます!

★公演情報★

【日時】

2025年5月17日(土) 13:00/18:00

5月18日(日) 13:00/18:00

(計4公演)

【会場】

PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

【チケット】

楽天チケット(整理番号付き自由席/先着)

・チケット販売期間:2025年4月12日(土)12:00〜5月16日(金)23:59

一般 8,800円(税込・当日ワンドリンク600円)

※各公演後に特典会あり

