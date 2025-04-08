¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅêµå¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¸ì¤ë¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬2Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú½éÅÐÈÄ¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤ÏÄ¾µå¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«!? ¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤¬¹Í¤¨¤ë¥Þ¡¼·¯Éü³è¤Î¸°¤È¤Ï? ¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³Åê¼ê¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ã¤Æ²¿!? ¡Úµð¿Í¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¡×¤ËÅÐ¾ì¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á
¡ûÅÄÃæ¾Âç¤ÎÉü³è¤Î¥«¥®¤Ï?
ÅÄÃæÉü³è¤Î¥«¥®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¸Þ½½Íò»á¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î²óÅ¾¤È¤«²óÅ¾¸úÎ¨¤È¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÑÅÙ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤È¤«¡¢¾å¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹¤È¤«¡¢¼ê¤Î½Ð¤·Êý¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÎÏ¤Ç²¡¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÎµåÂ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¼«ÂÎ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡£140¥¥íÁ°È¾¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬140¥¥íÃæÈ×¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤È»×¤¦¡£²óÅ¾¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢Åê¤²¤ë³ÑÅÙ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢)¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÂÐ¤·¤Æº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«°ã¤¦?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÄÃæÅê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤«¡¢Åêµå½Ñ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖÉü³è¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð10¾¡°Ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Î¸ø³«¸å¡¢ÅÄÃæ¤Ï3Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£5²ó¤ò5°ÂÂÇ3»Íµå1¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Î2023Ç¯8·î26Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ºò½©¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥óÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡£11·î¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á
¡ûÅÄÃæ¾Âç¤ÎÉü³è¤Î¥«¥®¤Ï?
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÎµåÂ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¼«ÂÎ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡£140¥¥íÁ°È¾¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬140¥¥íÃæÈ×¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤È»×¤¦¡£²óÅ¾¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢Åê¤²¤ë³ÑÅÙ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢)¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÂÐ¤·¤Æº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«°ã¤¦?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÄÃæÅê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤«¡¢Åêµå½Ñ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖÉü³è¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð10¾¡°Ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Î¸ø³«¸å¡¢ÅÄÃæ¤Ï3Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£5²ó¤ò5°ÂÂÇ3»Íµå1¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Î2023Ç¯8·î26Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ºò½©¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥óÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡£11·î¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£