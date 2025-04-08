¡ÚËÉÉÜ¶¥ÎØ¡¦ÀÐÂ¼ÀµÍøµÇ°ÇÕ¡Û¾¾±ºÍª»Î¡¡£µÇ¯È¾¤Ö¤ê£Æ£±»²Àï¤Ç£Ö²¦¼ê¡ÄÂÎ½Å¸º¤ò¾è¤ê±Û¤¨É¬¾¡ÂÖÀª
¡¡ËÉÉÜ¶¥ÎØ¤Î£Æ£±¡ÖÂè£µ²óÀÐÂ¼ÀµÍøµÇ°ÇÕ¡×¤Ï£¹Æü¤ÎºÇ½ªÆü¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£´¡á¹Åç¡Ë¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±£±·î¾¾¸Í°ÊÍè¡¢Ìó£µÇ¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£Æ£±»²Àï¤ÇÍ½ª£Ö¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ö¡Ê°ËÅì£Ç¶¡Ë¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ÎÍâÆü¤Ë°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤«¤é£´¥¥í¸º¤ÎËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î»²Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£½éÆüÆÃÁª¸å¤Ï¡Ö¿¤Ó¤â½ÐÂ¤âºÇ¸å¤ÎËö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¡£¤¿¤À¡¢£²ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë£±¡¦£µ¥¥íÌá¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æü¤ËÆü¤Ë´¶¿¨¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¾±º¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢£ÓÈÉ¤ØÊÖ¤êºé¤¯»Ñ¡£º£·î£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌ¾¸Å²°£ÇµÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¤Ø¸þ¤±¡¢¾õÂÖ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£ºÇ½ªÆü¤Î£±£²£Ò·è¾¡¤Ç¡¢¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹¡£