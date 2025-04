スペースXは日本時間2025年4月8日に、ファルコン9(Falcon 9)ロケットの打ち上げを実施しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2025年4月8日8時6分発射場:ヴァンデンバーグ宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:スターリンク衛星(Starlink V2 Mini)27機

今回の打ち上げに使用されたファルコン9の第1段ブースターは、これが初飛行となります。

Falcon 9 lifts off from pad 4E in California, delivering 27 @Starlink satellites to the constellation pic.twitter.com/P4mCvS3vBR