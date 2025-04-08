TEAMÍëÅÅ¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï º®Àï²½¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤«¡©¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹M¥ê¡¼¥°2024-25¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢4·î8Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸º¤é¤·¤¿¼ó°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¢6°Ì¤Î½ÂÃ«ABEMAS¤ÏµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Ï¢Àï¤Ë¡£°ìÅÙÄ´»Ò¤òÍî¤È¤¹¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹Í¾Íµ¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁ°Æü¸º¤é¤·¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛTEAMÍëÅÅ¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë
¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤ÏÁ°Æü3Ãå¡¢Æ±ÅÀ3Ãå¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸º¤é¤·¡¢2°Ì¤ÎU-NEXT Pirates¤È¤Îº¹¤¬È¾¸º¡£163.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¬Â³¤¯Ã»´ü·èÀï¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤Ë¤·¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¡£4¥±¥¿¥×¥é¥¹¤ÎÆÈÁö¤Ç½ª¤¨¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¤Ê¬¤â¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2ÆüÌÜ¤Ç¡¢Áá¤¯¤âÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·ø¼Â¤Ë¹Ô¤¯¤«¡£
¡¡6°Ì¤Î½ÂÃ«ABEMAS¤â¡¢Á°Æü¤Ï4Ãå¡¢Æ±ÅÀ3Ãå¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿6¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë4°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ìó370¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³«¤¤¤¿¡£2ÆüÂ³¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¾ò·ï¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£4Ãå²óÈòÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤âº£Ìë¤ÏÉ¬¾¡¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡Â¾¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡£4°Ì¤ÎTEAMÍëÅÅ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿TEAMÍëÅÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦ºîÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ï¾å¤êÄ´»Ò¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£²áµî¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î½éÀï¤Ç¤ÏÉé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤êÀö¤¤Î®¤¹¤è¤¦¤Ê²÷¾¡¤¬Íß¤·¤¤¡£Ëã¿ý¤Ë°¦¤µ¤ì¤·°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¶¯±¿¤È¹¥ÁªÂò¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÂç¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤«¡£
¡Ú4·î8ÆüÂè1»î¹ç¡Û¢¨À®ÀÓ¤Ïº£´ü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í6°Ì¡¡¡Ü262.5
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í15°Ì¡¡¡Ü98.6
½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í16°Ì¡¡¡Ü79.4
TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Ü170.7
¡Ú4·î7Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü496.4¡Ê2/20¡Ë
2°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü333.4¡Ê2/20¡Ë
3°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü239.6¡Ê2/20¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü165.2¡Ê0/20¡Ë
5°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü104.0¡Ê0/20¡Ë
6°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥204.1¡Ê2/20¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë