塩ベースのとろとろしたスープ！野菜をMOTTO『北海道産白いんげん豆と8種の野菜たっぷり とろとろ白いミネストローネ』

「野菜をMOTTO」の誕生11周年を記念して、ブランドの原点でもある「ミネストローネ」の新たな仲間として『北海道産白いんげん豆と8種の野菜たっぷり とろとろ白いミネストローネ』を2025年4月17日(木)に同社オンラインショップおよび一部店舗にて発売します。

野菜をMOTTO『北海道産白いんげん豆と8種の野菜たっぷり とろとろ白いミネストローネ』

内容量 :180g

価格 :540円(税込)

販売開始日:2025年4月17日(木)

販売場所 :野菜をMOTTO オンラインショップ

モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館、

野菜をMOTTO 日本橋三越店、野菜をMOTTO 遠鉄百貨店、

Amazon、楽天店舗など

【新商品について】

2014年4月にブランドを立ち上げ、3種類のスープからスタートした「野菜をMOTTO」は“もっと手軽に、もっと美味しく、もっと野菜を”という想いのもと、「国産野菜をたっぷりごろごろ楽しめるスープ」を展開してきました。

3種類のオリジナルスープの中でも「ミネストローネ」はブランドのシグネチャーモデルともいえる代表商品です。

豆と野菜の具材のボリューム感、レンジで温めるだけとは思えない満足感、そしてトマトの酸味よりも野菜の旨みを引き出した味わいが、長年にわたり多くの利用者に愛され続けています。

そんな人気スープの“兄弟分”として登場するのが、白いミネストローネです。

【イタリアの家庭料理の定番「ミネストローネ」原点を改めて研究した自信作】

日本ではトマトベースがおなじみのミネストローネですが、イタリア語で「煮込み料理」や「具沢山スープ」を意味する「minestra(ミネストラ)」が語源。

必ずしもトマトが入っているわけではありません。

季節の旬の野菜などをたっぷり使ったミネストローネはイタリアの家庭でも親しまれているスープ。

野菜や豆をたっぷり煮込むのが定番ですが地域ごと、家庭ごと味付けもさまざまな自由なスープです。

今回の白いミネストローネはその本来の意味に立ち返り、“野菜そのものをおいしさ”を存分に味わえるスープとして誕生しました。

【たっぷりの野菜にオリーブオイルの風味が香るイタリア料理の趣をもったスープ】

具材には北海道産の白いんげん豆をベースに、キャベツ・茄子・セロリ・小松菜・大根・にんじん・玉ねぎ・にんにくなど8種の国産野菜をたっぷり使用。

野菜の甘みと豆のまろやかさを生かした塩ベースのとろとろしたスープです。

口に入れるとオリーブオイルの風味がほのかに香り、しっかりとイタリアの空気を感じられます。

食べ終わると「ふー」と一息。

「おいしい野菜をしっかり食べた」、そんな満足感を味わえます。

具材はたっぷり。

野菜をたっぷり食べるスープです。

パッケージは白をベースにすっきりと

【「野菜をMOTTO」はこんな方におすすめです】

・忙しいビジネスパーソン

・健康を意識する女性・主婦層

・受験生や一人暮らしの方

・高齢の方で簡単に栄養を摂りたい方

【ブランド紹介】

■野菜をMOTTO

「もっと毎日に、もっと野菜を」そんな思いで2014年に誕生したフードブランドです。

国産の野菜にこだわり、いつでもだれでも手軽に野菜を食べられるラインナップを展開しています。

■ベジMOTTOスープ

具材の野菜は国産野菜にこだわり、うま味調味料・保存料不使用。

常温長期保存ができるカップスープです。

レンジで1分温めるだけで手軽に食べられてカップのまま食べられ、洗い物不要です。

