集中的なケアを必要とする方におすすめ！プランエスクリニック「二の腕完成パッケージ」

韓国・ソウルのプランエスクリニック(PLANS CLINIC)では、春の特別イベントとして、人気の「二の腕完成パッケージ」をお得な価格で提供。

■二の腕完成パッケージとは?

「二の腕完成パッケージ」は、特に二の腕のシェイプアップを目指す方におすすめの施術プランです。

4つの部位に施術を行い、理想的なラインを目指します。

【二の腕ペッ注射 4部位 + ダイエット薬6週処方】

★おすすめ部位

・二の腕(内)

・二の腕(外)

・二の腕(後ろ)

・ブラライン

【特別価格】75.6万ウォン → 45.9万ウォン(39% OFF!) ※税別

プランエスクリニック独自の「ペッ注射」は韓国で特許を取得した正規技術であり、施術の効果と安全性を最大限に引き出すことを目指しています。

今回の特別パッケージは、集中的なケアを必要とする方に最適なプランです。

■この春に向けて理想のシルエットを手に入れよう!

薄着の季節を迎える前に、プランエスクリニックの特許技術を活用した「ペッ注射」で美しい二の腕ラインを手に入れませんか?

【クリニック概要】

クリニック名: プランエスクリニック(PLANS CLINIC)

診療時間 : 月〜金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

* 祝日および日曜日休診

アクセス : ソウル市瑞草区江南大路419 PAGODA TOWER B2

