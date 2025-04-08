Ado¡ØAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡Ù¼ýÏ¿¶ÊMV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿Á´Ä¹22¥áー¥È¥ë¤Î²°³°¹¹ð¤¬½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¼ýÏ¿¶ÊÁ´40¶Ê¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤¹¤ë38¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¾¡Éé¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÁíÀª25Ì¾¤Î³¨»Õ¤¬ÉÁ¼Ì¡ª
Ado¤¬4·î9Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶ÊÁ´40¶Ê¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤¹¤ë38¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¾¡Éé¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¡¢ÁíÀª25Ì¾¤Î³¨»Õ¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤¿Á´Ä¹22¥áー¥È¥ë¤Î²°³°¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇØ·Ê³¨¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾®¥Í¥¿¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤³¤Î¹¹ð¤Ï4·î7Æü¤«¤é4·î13Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ½ÂÃ«±Ø Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ôー¥Üー¥É¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨±Ø¤ª¤è¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.09 ON SALE
ALBUM¡ØAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡Ù
¡ØAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/ado/adonobestadobum/
5¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/ado/5thanniversary/
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/