MUCCが4月2日、自身17枚目となるオリジナルアルバム『1997』をリリースした。徳間ジャパンから2024年に「愛の唄」で“3度目のメジャーデビュー”を果たして以来、フルアルバムとしては初のリリースとなる。結成年を冠した本作『1997』は、“’90年代オマージュ”をキーワードとしつつも、逹瑯(Vo)、ミヤ(G)、YUKKE(B)といったメンバー三者三様のソングライティングによって多彩なバリエーションを実現している。“このリフは、’90年代のあの曲のオマージュ?”というフックを無数に散りばめ、聴き手がそれを発見する宝探しのような楽しみがあるし、MUCCを形成した音楽的“地層”の断面図を見るような、バンドのルーツと本質を感じ取れる側面もある。

■17thオリジナルフルアルバム『1997』

2025年4月2日(水)発売

Pre-ad/Pre-save:https://tjc.lnk.to/MUCC_1997

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

TKCA-75270 ¥6,900(税込)

※スリーブケース仕様

※40P特別ブックレット付

【通常盤(CD)】

TKCA-75271 ¥3,400(税込)





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通

01. Daydream

02. 桜

03. 蜻蛉と時計

04. invader (2025 Remaster)

05. Boys be an Vicious

06. Guilty Man

07. B&W

08. October (2025 Remaster)

09. LIP STICK

10. Round & Round

11. △ (トライアングル)

12. 不死鳥

13. 空っぽの未来

14. 蒼

15. 愛の唄 (2025 Remaster)

16. Daydream Believer

▼Blu-ray収録内容

<LuV Together 2024>

2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI

01. 睡蓮

02. 娼婦

03. サイレン

04. 愛の唄

05. 1979

06. Violet

07. G.G.

08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)

09. ニルヴァーナ

10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)

11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ

■全国ツアー<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>



4月05日(土) 新潟LOTS

open16:15 / start17:00

4月06日(日) 金沢EIGHT HALL

open16:15 / start17:00

4月12日(土) 水戸ライトハウス

open16:15 / start17:00

4月13日(日) 水戸ライトハウス

open13:45/START14:30

4月19日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM

open16:15 / start17:00

4月20日(日) 高松MONSTER

open16:15 / start17:00

4月26日(土) KYOTO MUSE

open16:15 / start17:00

4月27日(日) 神戸太陽と虎

open16:15 / start17:00

5月03日(土) 福岡BEAT STATION

open16:15 / start17:00

5月04日(日) 福岡BEAT STATION

open13:45 / start14:30

5月07日(水) Zepp Shinjuku

open17:00 / start18:00

5月10日(土) 札幌PENNY LANE24

open16:15 / start17:00

5月11日(日) 札幌PENNY LANE24

open13:45 / start14:30

5月17日(土) 仙台Rensa

open16:15 / start17:00

5月18日(日) 秋田Club SWINDLE

open16:15 / start17:00

5月24日(土) GORILLA HALL OSAKA

open16:00 / start17:00

6月01日(日) 名古屋DIAMOND HALL

open16:00 / start17:00

6月07日(土) CLUB CITTA'

open16:00 / start17:00

●チケット

8,500円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※スタンディング

詳細:https://55-69.com/news/23985

■<MUCC TALK TOUR 2025「MC」>

4月13日(日) 水戸ライトハウス

open18:30 / start19:00

5月04日(日) 福岡BEAT STATION

open18:30 / start19:00

5月11日(日) 札幌PENNY LANE24

open18:30 / start19:00

●チケット

2,500円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※スタンディング

詳細:https://55-69.com/news/23986

■『1997』発売記念インストアイベント『ムービー&プリントムッ倶楽部』



▼ムービームッ倶楽部

3月15日(土)19:00〜 タワーレコード新宿店 [ミヤ]

3月22日(土)14:00〜 タワーレコード高槻阪急スクエア店 [YUKKE]

3月29日(土)12:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [逹瑯]

5月05日(月/祝)14:00〜 専門学校ESPエンタテインメント福岡 ライブホールEMY [逹瑯・ミヤ・YUKKE]

▼プリントムッ倶楽部

4月02日(水)18:30〜 エンタバアキバ [逹瑯・ミヤ・YUKKE]

4月11日(金)17:00〜 タワーレコード水戸オーパ店 イベントスペース ART city Hall [ミヤ]

4月18日(金)18:00〜 タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 [逹瑯]

4月25日(金)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [YUKKE]

5月09日(金)17:00〜 タワーレコード札幌パルコ店 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]

5月16日(金)17:30〜 タワーレコード仙台パルコ店 [逹瑯]

5月23日(金)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店 [ミヤ]

6月14日(土)13:00〜 タワーレコード新宿店 [YUKKE]







【イベント内容】

▼ムービームッ倶楽部

※事前にスマートフォンアプリ「SNOW」をダウンロードいただき、フィルターPro1をお気に入りに入れご準備ください。

・初回限定盤:ムービー撮影20秒&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。

・通常盤:ムービー撮影15秒&握手

▼プリントムッ倶楽部

・初回限定盤:撮影会&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。

・通常盤:撮影会&握手

詳細:https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17569

■『1997』発売記念インターネットサイン会『リミスタムッ倶楽部』



開催日時:2025年6月8日(日)15:00〜

出演:MUCC(逹瑯、ミヤ、YUKKE)

購入者特典:

対象商品をご購入いただいた方に、サインとニックネームを特典に書いて対象商品と一緒にお届けします。

当日は、サインを書いている模様を生配信

生配信中に予約者のニックネームをお呼び致します

(アーカイブ配信もありますので、リアルタイムにご覧いただけなくてもOK)

YouTubeアカウントをお持ちの方は、チャットにご参加いただけます

MUCCメンバーへの沢山のメッセージ、ご質問、お待ちしております

▼視聴ページ

・リミスタ Official Channel

・チャンネルはこちら: https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ

※アーカイブ配信もございます

▼対象商品

MUCC CDアルバム 『1997』 初回限定盤

MUCC CDアルバム 『1997』 通常盤

リミスタ販売ページ:https://limista.jp/projects/5894?id=5894

▼特典内容

( 1 ) 『1997』初回限定盤(CD+Blu-ray) 6,900円(税込)+梱包発送費1枚:梱包発送費込

特典: CDジャケット(限定盤)にサイン、日付、お客様のニックネーム+チェキ(69種)をランダムで1枚

( 2 ) 『1997』通常盤(CD) 3,400円(税込)+梱包発送費1枚:梱包発送費込

特典: CDジャケット(通常盤)にサイン、日付、お客様のニックネーム

・特典はご注文ごとに確定いたします。

・1回の特典は両タイプのジャケットにサイン、日付、ニックネームをお書きいたします。

・チェキへのサインはいたしません。

詳細:https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17707

■<2025スペシャルMUCC day!「ムックリ クエストLIVE -序-」>





6月9日(月) 東京・恵比寿 The Garden Hall

open17:00 / start18:00

▼チケット

・Sチケット 14,000円(特典付き指定席 / 税込 / ドリンク代別)※席数限定

朱ゥノ吐+SWAMP会員限定チケット

特典:終演後のミートアンドグリート参加権 / グッズ販売優先レーンあり / 限定記念品あり

・Aチケット 9,600円(指定席 / 税込 / ドリンク代別)

・Bチケット 6,900円(スタンディング / 税込 / ドリンク代別)

・ミートアンドグリート参加チケット 2,000円(朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能)

本チケットはミートアンドグリートの参加のみ可能です。公演のチケットは別途お申し込みください。

【朱ゥノ吐+SWAMP会員先行(Sチケット / Aチケット / Bチケット)】

申込受付:4月9日(水)12:00〜4月13日(日)21:00

【朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員先行(Aチケット / Bチケット)】

申込受付:4月18日(金)12:00〜4月22日(火)21:00

【ミートアンドグリート参加チケット】

申込受付:4月18日(金)12:00〜年5月25日(日)21:00

※朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能

【イープラスプレオーダー(Aチケット / Bチケット)】

申込受付:5月1日(木)12:00〜5月18日(日)21:00

【一般発売(Aチケット / Bチケット)】

販売開始:5月24日(土)12:00〜

※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止



▼楽曲リクエスト

特設サイト内、専用フォームからお好きな楽曲を投票ください。

・リクエスト対象曲:リリースした全楽曲対象(DEMO、ver.違いは除く)

・応募期間:4月5日(土) 12:00〜5月11日(日) 23:59

・投票楽曲数:最大3曲まで

・投票後の変更・修正は出来ませんのでお気をつけください

https://special.55-69.com/muccday2025/

関連リンク

◆MUCC オフィシャルサイト

◆MUCC オフィシャルTwitter

◆MUCC オフィシャルFacebook

◆MUCC オフィシャルInstagram

◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル

◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐+」

◆MUCC 徳間ジャパン レーベルサイト

今作でベーシストとしてもソングライターとしても数々の初挑戦をしたYUKKEに、アルバム誕生の裏側を尋ねた。◆ ◆ ◆──三者三様のソングライターとしての色が出た名盤です。全16曲のフルボリューム、完成した手応えはいかがですか?YUKKE:当初は11〜12曲の収録予定だったんですけど、やりたいことが膨らみ、作曲もどんどんペースが加速していって、こんなにすごいボリュームのアルバムになりました。“'90年代オマージュ”の雰囲気で全編パッケージできたのが良かったなと思っています。──MUCCは、世の'90年代リバイバルブームよりも先駆けていましたよね?YUKKE:そうですね、今年からというわけではなく、以前からそういうテーマでの制作もしていましたし。──2023年にリリースしたアルバム『Timeless』収録曲の「under the moonlight」も、既にそんなムードをまとっていました。YUKKE:そうでしたね。'90年代は自分たちが一番多感な時期…高校生ぐらいだったんですけど、その時に受けた影響をアルバム単位で反映してみるというより、ピンポイントでたまにそういう要素が入ることはあったんです。だけど、ガッツリ作品として作ってみようというのは今回初めてだったので、楽しく制作できました。──'90年代オマージュというテーマや『1997』というタイトルは、制作スタート時点からあったんですか?YUKKE:『1997』というタイトル自体は作業の途中でリーダー(ミヤ)から出てきたんですけど、いつもはアルバムにそういったテーマを設けることがなかったんですね。だけど、今回は作曲の前段階から、'90年代というテーマというかキーワードだけは出ていて。その中で振り幅を広く作っていきました。『1997』というタイトル案が出てきた時にはみんながストーンと腑に落ちて、“いいんじゃない”という感じでした。自分たちの結成の年でもありますから。──2024年12月にリリースされた「invader」と「October」、2024年6月にリリースされた「愛の唄」は2025年リマスター版として収録されますが、それ以外はすべて新曲ですね。YUKKE:新曲ですけど、「Daydream Believer」はタイトル未発表の段階でライヴでやっていて。「Round & Round」も昨年末のワンマンで一回だけ披露しています。──なるほど。まずはYUKKEさんが手掛けた曲について、収録曲順に沿って伺っていきます。9曲目「LIP STICK」は作詞をご担当されています。作曲は逹瑯さんとミヤさんの共作ですが、どういう経緯で詞を書かれることに?YUKKE:昨年末の制作時間もなくなってきたなか、逹瑯から「YUKKE、もう1曲ぐらい詞を書いてみたら?」と言ってもらったんです。11曲目の「△ (トライアングル)」は自分が作曲したので「歌詞も書こうかな」と思っていたんですけど、自分の作曲じゃないものに歌詞を付けるのは、実は俺、初めてで。「この中だったらどれがいい?」って感じで選ばせてもらって、聴いて一番歌詞をイメージしやすかったので選びました。──軽やかに言葉遊びをされていますね。YUKKE:そう、生意気に遊んでます(笑)。去年「Violet」という曲(※YUKKEとミヤの共作)にリーダーが歌詞を付けてくれたんですけど、'80年代、'90年代を彷彿とさせる言葉選びをしていたんですよ。“面白そうだな。いつか俺もこういう曲を書いてみたいな”とどこかで思っていたので。今回やってみて、楽しくいろいろ遊べたなと思っています。──“101回叫んだって”というフレーズはドラマ『101回目のプロポーズ』を想起しますし、同時代を生きてきた人には分かる仕掛けも入っていますね。YUKKE:「LIP STICK」という曲名もそうだし、“月9”感がどんどん出ちゃいました(笑)。──サウンド的には'80年代っぽさもある。YUKKE:そうですね、'80年代と'90年代を行き来しているイメージが自分の中ではあって。サビだけは'90年代を感じていたので、Aメロの'80年代の雰囲気からどうポンと抜けるような歌詞を書けるかが大事だな、と。──逹瑯さんの声も歌い方も、サビで別人になるような印象です。YUKKE:時代というか、世界観がそこで変わるので。それを押さえながら、暴走しないように慎重に言葉で遊んでいった感じです。今まで書いたことのないタイプの曲ではあったのですごく面白くて。書きながら逹瑯のステージ上のパフォーマンスも想像できたし、いろいろな発見がありましたね。あと、タイトルによってサビの抜け感とか聴こえ方って全然変わるんですよ。最初は全く別の日本語のタイトルを付けて歌詞を書いていたんですけど、そのタイトルだと仮定してサビを聴いてみるとちょっとモッサリ聴こえて。──仮タイトルは「気付かせて Eyes」だったという情報を耳にしたんですが、'80年代のアイドルの曲みたいな感じもありますよね。YUKKE:直前にC-C-Bをよく聴いている時期があったので、その影響もあったかもしれないです(笑)。──サウンド面でも、C-C-Bの代名詞的な、シモンズの電子ドラムを思わせる音も入っています。YUKKE:たしかにそうですね。リーダーにタイトルを伝えたら、「「LIP STICK」で良かったと思う。「気付かせて Eyes」だったら“そこだけ変えて”ってたぶん言った」と言われました(笑)。──この曲の作詞はYUKKEさんにとって、挑みがいのあることでしたか?YUKKE:書いたことない雰囲気の曲に詞を書いてみたかったし、誰かの曲に最後の命を吹き込む作業というか、そこのプレッシャーを背負ってみたかったんですかね。バンドとしても挑戦だったと思います。──実際、ご自身の曲の作詞をするのとは、やはり違いました?YUKKE:全然違いましたね。それがちゃんと採用されて“MUCCの作品としての歌詞”を書けたなという感触があります。やっぱりバンドへの関わり方が一段階深くなると思うし、作詞するとインタビューでしゃべることがちょっと増える、ということにも気付きました(笑)。──逹瑯さんとミヤさんは、歌詞に対して何かおっしゃっていましたか?YUKKE:内容についての会話はそんなにしないんですけど、歌詞を提出してから「ここ修正していい?」というのが今回なくて。歌録りにも立ち会ったんですけども、その場ですんなり録れたかなとは思っていて。──作詞者として、逹瑯さんに歌い方をディレクションはされましたか?YUKKE:レコーディングでリーダーから逹瑯へのオーダーはありましたけど、特に俺からはなかったかな。自分の頭の中で“こう歌ってほしいな”というのもなんとなくあるんですけど、あえて言わなくてもいいのかな、とは思ってるし。──言わなくてもやってくれるからですか? それともお任せ、という感じですか?YUKKE:お任せするかな? ライヴが楽しみだな、とは思っています。──サビで豹変するような、ドラマティックなパフォーマンスを想像しました。YUKKE:うん、Aメロは閉じこもっているイメージというか、一個フィルターが掛かってるような見え方をしてるので。パフォーマンスもしやすそうな言葉かなとは思いながら歌詞を書いていました。──MUCCにとって新境地な曲だと感じました。YUKKE:そうですね。◆インタビュー【2】へ──11曲目の 「△ (トライアングル)」はYUKKEさんの作詞、作曲はミヤさんとの共作です。制作はどんなところからスタートしていったんですか?YUKKE:今回のアルバム作業のためにイチから作った曲ではなくて、曲が出揃った後、ミヤが昔の採用されなかったデモのストックを聴き直したらしく。その中から“今回入れたい曲”ということで引っ張り出されました。2年以上前、アルバム『新世界』(※2022年発表)を出した時に自分が作った曲だったんです。「△ (トライアングル)」という仮タイトルは既に付けていて。「昔の曲で、こういうのがあったよ」って引っ張り出された時、最初は自分の曲だとは思わなくて。ただ、仮歌を聴いたら俺が歌い出したので、“あっ”と(笑)。──“あ、自分で作ったんだ”と(笑)。YUKKE:2年前の俺は、プログレ要素のある曲を作りたかったんだろうな。それを引っ張り出してもらって、アレンジと共に今回こうなった感じです。原曲から大きく変わったわけではなくて、サビのメロディをミヤが少し足してくれたり、新しいパートを追加してもらった感じですね。──制作時のキーワードはプログレだったんですね。オルガンの使い方に、'60年代のドアーズ的なサイケデリックロックを感じていましたが。YUKKE:プログレは自分がものすごく聴き込んでいたジャンルではないので、イメージで作っていった曲ではあったんですよね。マニピュレーターとの当時のLINEを見返してみたら、ピンク・フロイドの『狂気』のアルバムジャケット(※三角形のプリズムをモチーフとしたアートワーク)を見せながら「このイメージなんですよ」みたいなやり取りをしていて、面白かったです。何となく「△ (トライアングル)」と付けていたのが、“このテーマで歌詞を書きたいな”にまでなっていき。意味的にも数字で言ったらトライアングルは“3”ですし、2年前の自分からいいバトンをもらったなって。──3といえば、MUCCの皆さんも3人ですよね。直接的な表現ではないですけど、3人の関係性も投影しながら書かれたのかな?と。YUKKE:そこでしたね、今回最初に“書きたいな”と思った理由は。Aメロはオブラートで包むというか、書き方は変えていきましたけど。ただ、そこを隠しているんだったらサビだけはもう、普通の自分の言葉で書いてみようって。“ごめんなさい”という言葉とか、逹瑯に歌わせるのは昔なら躊躇しましたけど、たまには楽しいかなと思って。──“全部僕が悪かった”と、懺悔もしています。YUKKE:そんな気持ちがあったんでしょうね、自分に。──“ごめんなさい”は、YUKKEさんの中に、言いたい言葉としてあったということですか?YUKKE:ありましたね。──何に対してですか? 神様に向かって書かれた言葉ではありますが……。YUKKE:……神様じゃないな。一つの出来事があった時に、自分がもっとがむしゃらに何かを壊すほどのことをしていれば、“こうはならなかったかもね”という、一つの後悔でもあるし。ただその先、最終的に自分に何が必要か?と考えた時、それが“3”だったんですよ。状況が変わっていく中で、いろいろな別れや、すごくたくさんのことがあると思うんですけど、“最終的にこの3がいればいい”という気持ちになってしまったというか。──バンドが今の形になった、みたいなことも含めて?YUKKE:まぁ、それもありますね。最後に一文添えた“狂気の沙汰”だなと思っている出来事があったりして。個人的には去年から今年にかけて一番大きかったことかもしれない。──それを表現したことによって、YUKKEさんの中で、その出来事を客観視できた部分もありますか?YUKKE:みんなに話すこともなかったんですけど、歌詞にして書けたことで、自分の気持ちが確固たるものになったかなという気はしています。“俺はこう思う”っていう。──YUKKEさんのその想いを、メンバーのお二人には話していなかったんですか?YUKKE:話したことはないですね。“どう思ってるのかな?”というのは、僕自身も歌詞だったり、そういうところで気付いたり知ったりすることが多いので。だから、歌詞を書ける場があることがすごくいいなと思います。──では、この歌詞に対して、「これってYUKKEのこういう想いだよね?」とメンバーから言われたことも?YUKKE:ないです。言われたら顔真っ赤になりますよ(笑)。まだライヴでは演奏していないので、実際にやってみてどう感じるかが楽しみ。想像できてないところがあるので面白そうです。あと、こういうジャンルの曲には個人的にすごくカラフルなイメージがあって。その辺を、アングーラという子ども向けのスイスの積み木ゲームみたいなおもちゃやキュービックなどにたとえてみたら、ぴったりとハマッた歌詞が書けて。──曲調が呼んだ部分も?YUKKE:MUCC史上やったことのないBPMというか、スローとミディアムの間ぐらいのテンポ感なんですけど、それがすごく難しくて。レコーディング中も「このテンポ、やったことないよね。すげえ難しい」と言いながら演奏していましたけど、すごく楽しくもありました。──2分30秒あたりからの間奏も、長くねっとりと絡み合いながら。YUKKE:テンポチェンジをしてるんですけど、逹瑯があの間奏部分はステージ上で「何をしてよう?」と言っていました(笑)。演奏するほうはたくさんやることがあるんですけどね。──「△ (トライアングル)」は、間奏はもちろんイントロの変拍子も含め、プログレッシヴですから。YUKKE:アルバムの初回限定盤には、1曲ごとそれぞれのテーマとなるアートワークが付くんですね。デザイナーさんにイメージを伝えたり、汲み取って作ってくれたジャケットもあったり。『狂気』のジャケットのイメージは伝えていなかったのにデザインで拾ってくれていて、“うわ、伝わってた!”と驚きました。そのブックレットを見てもらうだけでもすごく楽しめると思います。──13曲目の「空っぽの未来」は作曲がYUKKEさんとミヤさんの共作で、作詞は逹瑯さん。特にサビが素晴らしいです。YUKKE:ありがとうございます。──YUKKEさんとミヤさん、作曲ではそれぞれどこを担当されていますか?YUKKE:元々去年のツアーぐらいから“Daydream”という言葉をMUCCは掲げていて、その中で自分は「DD」という仮タイトルで曲を作ってみようとしたら、バラードが出来たんですよ。でも、このアルバムに入れるとなると、既に「October」というバラードもあったし、バランス的に「もうちょっとポップなアレンジをしたいな」と。ミヤからも「サビがすごくいい」と言ってもらえていたので、そこは残しながら、サビへ向かっていくAメロとBメロの作曲をミヤがしてくれて、合体させた感じですね。──なるほど。メロディだけでなくサビのコード進行にもキュンと来るような切なさがあり、最高でした。YUKKE:まさに、ディレクターから「キュン!と来るのが大事だ」と言われて、コード進行から先に作ったサビでした。自分もたしかにそういうものが好きだし、説明が分かりやすかったので、狙って作りやすかったというか。打ち合わせを経て、それを自分的にはバラードで表現してみたんです。ディレクターもキュンと来てくれたからなのか、この曲をアルバムに収録することに対してすごく推してくれたり。──制作はスムーズに進みましたか? バラードとして一旦は完成していたんですよね?YUKKE:そうなんです。そこに対して、'90年代のhideさんであったり、ああいったポップな部分をアレンジで加えていったんですけど、ミヤがブースに入って歌ってみたりして。スタジオ作業の中でAメロとBメロはできちゃいましたね。サビに向かっていく雰囲気もしっかりできていたから、サビの聴こえ方もとても良くなりました。──逹瑯さんの歌詞に対しては、どう思われましたか?YUKKE:逹瑯の歌詞をたくさん見てきましたけど、この曲に載ってきた言葉は、一個一個が刺さるというか。これまでに比べて、オブラートを一枚脱いだ書き方をしているなとは思いました。怖さもあるし、その辺でちょっとドキッとしながらも、そういう言葉をこういう明るいポップなメロディに載せられると……なんかたまらない感じがしますよ。──こういったピュアな曲が生まれてくるところが、MUCCの素敵さだと思います。1997年の結成ですから、ベテランですよね。YUKKE:ベテランなんですかね?──間違いなくそうです。キャリアを積み重ねてきた今だからこそ表現できたと感じるものは今回ありましたか?YUKKE:それはそうだと思いますね。これまでやってきたことを経ての、今回の歌詞であったり、曲の紡ぎ方だったりするとも思うし。まだそこが枯渇する感じは全然なくて。“あ、今回はこんな書き方をしてきた”とか“え、こんな曲を出してきた”という驚きが、メンバーに対してまだたくさんあるし。それが1枚のアルバムで何個も垣間見えているから、やっていけているのかなとは思います。まだやってないこと、新しいことがすごくたくさんあるなと。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──ベーシストとしてのYUKKEさんも、今作で曲ごとに様々なチャレンジをされている印象です。どんなふうに振り返りますか?YUKKE:元々MUCCが持っている曲の振り幅が広いので、最後に自分というフィルターは通すんです。だけどその前に、“こういう曲調を弾いているベーシストって、どういう人だろう?”ってまずは想像して、そこから機材選びに入っていく、その繰り返しでした。──『1997』の場合はそれがよりたくさんあったのではないですか?YUKKE:曲の種類だけ弾き方があって楽器選びも変わるので、例えば「Round & Round」であれば、当時のZI:KILLやD'ERLANGERへのリスペクトを感じながら作られていて。ライヴで一度披露しているんですけど、やっぱり俺はSEELA(B / D'ERLANGER)さんの弾き方になるんですよ (※ベースのピッキングフォームを真似て)。──ベースを構えるフォルムからして変わるわけですね。YUKKE:うん、全てがそういうことに宿るというか。機材選びも面白くて、この曲ではSEELAさんの機材を調べて、アンプもトレース・エリオットを使ってみたり、“こんな感じかな?”ってイメージしながら弦選びからこだわって。ベースソロはすごくシンプルなプレイで、“ダーツクダーツクダーツク”っていうフレーズをいかにタイトにちゃんと弾けるかが今回のレコーディングで一番苦労したことなんです。レコーディングの初日あたりに録った曲なんですけど、ソロの部分だけ「もうちょっと練習させてください」ってお願いして、最終日の最後に改めて録りました。納得行くテイクが録れたので良かったです。──ミクスチャーロックとメロコアが融合したような「Boys be an Vicious」は、イントロのベースリフがスリリングです。YUKKE:THE MAD CAPSULE MARKETSのイメージですよね。逹瑯からああいう曲が出てくるのは意外だったんですけど、今回のアルバムに必ずなきゃいけなかったピースだと思います。THE MAD CAPSULE MARKETSはMUCCというバンドの根底にリスペクトがあって。1997年とか、俺が加入する少し前のMUCCは、THE MAD CAPSULE MARKETSの曲の後にMALICE MIZERの曲もやるという、だいぶ滅茶苦茶なコピーバンドだったんですよ(笑)。この話を聞くと、今のMUCCに納得がいきますよね(笑)。その後、SHAZNAのコピーもやって、「Melty Love」を逹瑯が歌うという。──すごい振り幅ですね。YUKKE:当時、THE MAD CAPSULE MARKETSはMUCCの機材車の中でいつも流れていたし、知らず知らずのうちにそのサウンドが叩き込まれていて。'90年代のパンクはすごく聴き込んでいたわけではないですけど、友だちの家に行くとGreen Dayとかが掛かっていたんですよ。「Basket Case」のベースが“ドゥルルン”って入るところは、ベーシストであれば全員が絶対に一回は弾いているフレーズだと思うんですけど、そこを思わせるようなパートを一瞬入れてみたり。自分の中では'90年代との辻褄がすごく合う感じがする曲ですね。MUCCが育ってきた'90年代サウンドが、今の子たちにどう響くのかなというのは楽しみなところです。──「October」は驚くほど素直なバラードで、逹瑯ソロではなく、MUCCとしてこの曲を出してきたというのも感慨深いです。YUKKE:すごくいい曲だなと思います。とても柔らかい印象のバラードなんですけど、そのぶん演奏しているほうからしても、込めるものがすごく強くなるんです。逹瑯の想いが歌詞に分かりやすく表現されていて、それはしっかりした演奏の上でしか成り立たない。力強くいきたいところもあえて抑えるエモさというか、その辺の抜き差しはMUCCをやっているうちにだんだんできるようになってきたので。ライヴでもしっかり演奏したいと思っています。──“永遠の愛”という言葉が歌詞に出てきますね。YUKKE:逹瑯の知人である御夫婦のことを歌っていて、亡くなった時に書いたらしいですね。誰の歌詞を見ても、やっぱりその人にしか書けない詞なんだな、というのは思います。──「October」=10月ということから、2023年10月に旅立たれた櫻井敦司(BUCK-TICK)さんへの想いもあるのかな?と勝手に想像していましたが、モデルは違うんですね。YUKKE:逹瑯も「そう思われちゃうかな」と懸念していたんです。けど、「そうじゃない」ということはこの間言っていました。──「不死鳥」の終わりのほうのギターは、BUCK-TICKの「KISS ME GOOD-BYE」へのオマージュなのかな?と思いました。YUKKE:そういうふうに感じてもらえるところは、このアルバムのいろいろなところにあって。ギターソロやリフ、ベースもキーボードも全楽器フレーズにあるんですよ。そこを探してもらいながら聴くアルバムとしても楽しめるかなと。──発見の喜びがありますね。YUKKE:オマージュすることの楽しさってあるんですよね。トリビュート作品でのリーダーの遊び方を昔から見ていますけど、“面白いな”と思っていて、そういうセンスがすごいなと。どんどんアイデアが出てくるし、とにかくすごく楽しそうだから。自分自身も、「△ (トライアングル)」のスラップフレーズはレッチリ(Red Hot Chili Peppers)を意識しているんですけど、そのまま弾いたらダメだし、“こことここのスケールを押さえておけば、それっぽさを匂わせることができるから、あとは自分で少し崩して弾いてみよう”とか、いろいろ考えて。“この音とこの音が入ってるから、分かる人は感じてくれるだろう”とか。そういうことを考えているのは面白かったです。──「△ (トライアングル)」はピンク・フロイドとかプログレというキーワードもありましたが、イントロのギターだけになるリフ部分はレッチリの「Give It Away」を彷彿とさせます。どの曲も1曲の中にさまざまなオマージュが挿入されているようですが、そういったアイデアはアレンジ段階でメンバー間の意思疎通や共有があったんでしょうか?YUKKE:いや、特になかったんですよね。それぞれがそれぞれのアイデアをフレーズに乗せていった感じです。だから、聴けば聴くほど面白いし、楽曲のカラーもその時々で変わって聴こえるかもしれない。──そのさじ加減は難しかったのでは?YUKKE:そのさじ加減がセンスなのかなと思いますね。──では、ツアー<MUCC TOUR 2025 「Daydream 1997」>が4月5日からスタートしますね。意気込みを聞かせてください。YUKKE:もうすぐリハーサルが始まるので、それまでずっとベースを弾いて体に入れておかなきゃって感じですね。楽しみです。1曲目のインスト「Daydream」を抜いてもアルバム収録曲が15曲あるので、ほぼこれだけでライヴを完結できるし、そこに数曲入って来る感じになると思います。──アルバムの曲は一回のライヴで全曲聴けると思っていて大丈夫ですか?YUKKE:大丈夫だと思います!──シンガロングする情景が思い浮かぶ曲が多いですし、お客さんと一体になるようなツアーになるでしょうか?YUKKE:そうですね。インストを除く始まりの「桜」は、これまでのMUCCのアルバムの入り方とはまた違う切り口だと思うんですよね。これまでだったらたとえば、「蜻蛉と時計」や「Guilty Man」あたりが1〜2曲目に入ってくるイメージだと思うんですけど、もしスピード感ある「桜」がライヴのオープニングとなれば、また違った印象を受けるんじゃないですかね。──ツアー後の6月9日には<2025スペシャルMUCC Day>開催も決定しています。4月1日に詳細が発表されますが、何か特別なことを準備されているんですか?YUKKE:久しぶりに、お客さんから募集してのリクエストライヴをやってみたいなと思っています。これからメンバーと話し合うんですけど…恵比寿The Garden Hallは20年前ぐらいにやったことがある会場ですよね?──2003年1月以来のようですね。YUKKE:あ、初めてスッピンにTシャツ姿でニット帽とかを被ってライヴをした会場ですね。──それは結構特殊なライヴですね。YUKKE:22年前としては新しかった気がします(笑)。わり方ができればいいかな。25周年はずっと追われていたので、今年はしっかり一つ一つのイベントとかアクションと向き合いながらちゃんとやりたいですね。◆インタビュー【4】へ◆インタビュー【2】へ戻る──ツアー<Daydream 1997>に来られる方には、どんなことを期待してほしいですか?YUKKE:MUCCとしては2025年初めてのライヴなんですよ。去年までいろいろなイベントや対バンツアーなどを廻っていたMUCCとは、ガラッと変わったMUCCを見せられると思います。それに伴うインストアイベントもたくさん開催するんですけど、そこでも'90年代の流行りを意識して、昔のプリクラで遊んでみたり、ライヴハウスの近くのゲーセンでプリクラを撮ってみたり。プリクラが付いて回るツアーだと思うので(笑)、そういう新しい楽しみ方もあるのかな、と思いますね。──プリクラをフィーチャーするのは、どなたのアイデアなんですか?YUKKE:それは俺がやってみたくて、言い出しました。──昔YUKKEさんもプリクラを撮っていたんですか?YUKKE:はい、1997年に出た初代プリクラで撮っていましたよ。今回、当時のフレームを使って撮るとか、いろいろな企画を考えています。そういう遊びもありながら、やっぱりライヴにもぜひ遊びにきてもらいたいですね。『1997』はいろいろな人に聴いてもらいたいアルバムだと思っていて。新しい世代の子たちにも聴いてほしいし、面白いと思ってもらいたいし、'90年代にリアルタイムでそういった音楽を聴いていたMUCCと同世代の人たちにも聴いてもらいたいと望んでいるし。そういう想いは今まで以上に強い作品なんです。──このインタビューを通して、その呼び掛けが届いてほしいですね。YUKKE:しばらくMUCCのライヴに来られていない人もいると思うんですけど、そういう人にもアルバムを聴いて、面白いと感じてもらったり、ラジオとかでたまたま聴いてワンフレーズでも引っ掛かってくれたら嬉しいですね。それを体感しにライヴに遊びにきてくれたら。──最後に、今回のメインヴィジュアルについて伺います。こちらも'90年代をイメージして?YUKKE:3人それぞれ少しずつコンセプトを変えながらも、'90年代がテーマです。俺はUKロックの雰囲気を入れてみました。アーティスト写真の雰囲気としては、今、あまりいない感じの3人組だなと(笑)。自分も、ネクタイでこういう縦ストライプのシャツという衣装はこれまで着なかったので。──髪型も含め、JAPANのデヴィッド・シルヴィアンみたいなイメージですかね?YUKKE:いや、JAPANのことはちょっとよく知らないんですが…デヴィッドな感じです(笑)。新宿や渋谷でロケ撮影したんですけど、逹瑯がすごく目立ちすぎたのか、外国人に絡まれていました(笑)。取材・文◎大前多恵◆インタビュー【3】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る