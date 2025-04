デビュー25周年を迎えた後藤真希が、3月23日に東京・イイノホールで<後藤真希 25th anniversary live tour 2024〜2025 "RE pr∀yer">を開催した。昨年9月に開催されたアニバーサリーツアーの、1日限りの追加公演。パワーアップしたパフォーマンスとスペシャルなセットリストでファンを魅了した。客電が落ちた会場に浮かび上がる、「RE:pr∀yer」の真っ赤なロゴ。印象的なイントロとともに後藤が姿を現すと、客席からは大きな歓声が沸き起こった。4人のダンサーを従えた魅惑的なダンスと歌で圧倒する「QUEENDOM」から「Get Your Way」、みんなでクラップしながら盛り上がる「CLAP CLAP」。幕開けからのこの3曲は9月の公演と同じだが、あの時のMCで後藤自身が口にしていた「曲を育てていきたい」という言葉どおり、1曲1曲の個性がより強くなり、楽曲の世界観もさらに深みを増した状態で披露されていた。

セットリスト



M1 QUEENDOMM2 Get Your WayM3 CLAP CLAPM4 prayerM5 I AmM6 サヨナラのLOVE SONGM7 BAD BOYM8 メドレーEYESQueen Bee with BIGGA RAIJILOVEマシーンののダンスサイトノ愛レボリューション21M9 愛のバカやろうM10 Flirty SunEN1 インスピレーション!EN2 lalalaEN3 IvyWEN1 LOVEマシーンWEN2 恋のダンスサイトWEN3 恋愛レボリューション21