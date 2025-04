川島明(麒麟)が5月28日に発売するオリジナルソ ロアルバムのタイトルが『アメノヒ』に決定した。本作は藤井隆がプロデュースを務め、大江千里、堂島孝平、中崎英也、She Her Her Hers、Le Makeupら各アーティストにテーマを託し、楽曲を依頼。川島明がその世界観を表現した作品となる。アルバムからは、「D Breeze」に続く第2弾先行配信として、川島明と横田真悠のデュエット曲「Time Line」が4月9日にリリース。ティザームービーも公開される。

先行配信第2弾「Time Line」



2025年4月9日(水)リリースVocal:川島明・横田真悠作詞:とまそん 作曲:高橋啓泰 編曲:She Her Her Hers藤井隆プロデュース、オルタナティブバンド She Her Her Hersサウンド プロデュース楽曲iTunes、Spotify、AmazonMusic、レコチョク、AWA 他 主要配信サイトにて配信https://lnk.to/kawashimaakira_timeline