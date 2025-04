グランスタ東京初出店！DRENTY CHOCOLATE

D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)は、2025年4月10日(木)〜5月13日(火)に期間限定でJR東日本 東京駅構内「グランスタ東京」B1銀の鈴エリアに出店します。

D’RENTY CHOCOLATE

D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)は、2025年4月10日(木)〜5月13日(火)に期間限定でJR東日本 東京駅構内「グランスタ東京」B1銀の鈴エリアに出店。

グランスタ東京への催事出店は今回が初出店です。

■東京の手土産として話題の『カカオベイクサンド』

ドレンティチョコレートは、いつの時代も最高のチョコレートをお届けしたいと願うMade in Tokyoのチョコレートブランド。

看板商品『カカオベイクサンド ミルク』は、チョコレートが練り込まれたラングドシャに、厚さ10mmのミルクチョコレートをサンド。

ふわっと軽い食べ心地を楽しめます。

コスメを思わせる白を基調としたパッケージで常温で持ち歩きができ、賞味期限が40日以上あるため、手土産として人気を獲得し、2021年9月に渋谷スクランブルスクエアに常設出店、2024年11月には自由が丘に路面店を出店しました。

東京の手土産として自信をもってお届けする『カカオベイクサンド ミルク』が、いよいよ東京銘菓の聖地・グランスタ東京に初登場します。

■新フレーバー『カカオベイクサンド いちごティラミス』も販売

今回のグランスタ東京POP UP STOREでは、2025年バレンタインシーズンに阪急百貨店で限定販売した『カカオベイクサンド』の新フレーバー『カカオベイクサンド いちごティラミス』を東京初出品します。

きゅんと甘酸っぱいいちごとクリーミーなチーズの風味が絶妙な、一皿のティラミスを味わうようなひと品です。

店頭では、『カカオベイクサンド』シリーズとして、ミルク、フロマージュシトロン、薫風抹茶のフレーバーも用意しています。

■ショップ情報

ショップ名:D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)

出店期間 :2025年4月10日(木)〜5月13日(火)

月〜土 8:00-22:00/日・祝 8:00-21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業します。

※繁忙期、3連休等は営業時間に一部変更がある場合があります。

出店場所 :グランスタ東京B1銀の鈴エリア(改札内)

■販売商品

カカオベイクサンド(ミルク)

1個入り 389円

4個入り 1,559円

8個入り 3,119円

◇カカオベイクサンド(いちごティラミス)※グランスタ東京限定商品※

1個入り 540円

◇カカオベイクサンド(薫風抹茶)

1個入り 540円

◇カカオベイクサンド(フロマージュシトロン)

1個入り 450円

◇カカオベイクサンド4種詰め合わせ(ミルク、いちごティラミス、フロマージュシトロン、薫風抹茶)※グランスタ東京限定商品※

4個入り 1,920円

◇カカオベイクサンド4種詰め合わせ(ミルク、いちごティラミス、フロマージュシトロン、薫風抹茶)※グランスタ東京限定商品※

各フレーバー2個(計8個)入り 3,840円

※税込価格

※常温保存可

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グランスタ東京初出店!D釻RENTY CHOCOLATE appeared first on Dtimes.