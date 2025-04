「室蘭〜青森航路」に新造船登場！津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

津軽海峡フェリーは、室蘭〜青森航路へ運航中の「ブルーマーメイド」に替わり、2025年8月8日室蘭発20:50より、新造船「ブルーグレイス」を就航します。

津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

総トン数は約8,900トン、定員422名。

現行船にはない展望浴室、新等級「ファースト/2名定員・4名定員」及び「ファースト/わんこ同伴室」を新設。

従来の等級、スタンダードには、マットレス、鍵付きロッカー、コンセントを完備するなど、設備の拡充をおこなう他、ビューシート、コンフォートシングルをより利用しやすい価格に変更します。

就航後のスケジュール等、詳細は下記のとおりです。

津軽海峡フェリーはこれからも、お客様に選んでいただけるよう、安全で快適な船旅を提供するとともに、地域に密着し愛されるフェリーを目指します。

■ブルーグレイス就航便

【室蘭発】2025年8月8日2便 20:50発より

【青森発】2025年8月9日1便 10:40発より

■ブルーグレイス乗船予約開始日

2025年5月8日午前9時〜

※乗船日3か月前の同日午前9時〜

■新造船「ブルーグレイス」について

<スペック>

総トン数:約8,900トン

全長 :約144m

定員 :422名

積載台数:トラック65台または乗用車230台

速力 :約18.9ノット

<進水式の様子>

2025年3月27日(木)、内海造船株式会社の瀬戸田工場において、ブルーグレイスの命名式及び進水式が執り行われました。

進水式とは、船が生まれて初めて海に浮かぶ瞬間であり、船としての誕生を祝い、航海の無事を祈る式典です。

完成後の8月8日の就航に向け、船内設備等、現在も順調に工事が進んでいます。

2025年3月27日進水式の様子(内海造船株式会社瀬戸田工場)

<船名「ブルーグレイス」の由来>

「グレイス(Grace)」とは“優雅な”や“上品な”を意味します。

利用者の多様なニーズに合わせた上品な客室や大浴場にて津軽海峡圏を船上で優雅に楽しみながら移動できる船舶を表現したネーミングです。

移動だけではない優雅な時間。

そんな船旅を「ブルーグレイス」は提供します。

ブルーグレイスロゴ

<船内客室>

客室案内1

客室案内2

船内図

※船内図は2025年4月現在のものです。

実際と若干異なる可能性があります。

※画像はイメージです。

<運賃・料金>

ブルーグレイス運航開始の8月8日室蘭発20:50より下記料金となります。

運賃・料金

◆2025年運賃カレンダー

ご乗船日(A期間、B期間、C期間)により運賃が異なります。

下記カレンダーをご参照のうえ、運賃表の該当する期間に対応する運賃・料金をご参照ください。

運賃カレンダー

◆海割シリーズ料金

海割ドライブプラスロゴ

海割ドライブプラス 室蘭〜青森航路片道

乗用車 22,000円(税込) 軽自動車 17,000円(税込)

乗用車1台+車両定員最大8名まで、追加料金なしの定額運賃(スタンダード)

【差額プラスで個室・指定席利用可(一部上等級販売除外日あり)】

海割ドライブプラス差額運料金

海割ウォークロゴ

海割ウォーク 室蘭〜青森航路片道

大人 4,000円(税込) 小人 2,000円(税込)

1名徒歩乗船スタンダード料金定額

【差額プラスで個室・指定席利用可(一部販売除外日あり)】

海割ウォーク差額料金

※販売数は各便先着、数量限定。

※インターネットからの予約のみとなります。

■予約に関するお問い合わせ【営業時間】9:00〜18:00

室蘭支店:0143-83-4080

函館支店:0138-43-4545

青森支店:017-766-4733

大間支店:0175-37-3111

