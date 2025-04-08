¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡À¯ÉÜ·ÏÊüÁ÷¶É¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤Î»ñ¶â¤òÂçÉýºï¸º¡¡¿È¤Î´í¸±¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¡¡Êì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ì¤ÐÂáÊá¤Î´í¸±
ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤â»ñ¶â¤òÂçÉýºï¸º¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶â¤¬ÌµÂÌ¸¯¤¤¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤ËÊÐ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÉÔÍ×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ·Ï¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¡£¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¡×¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¹ñ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËËÜÉô¤¬¤¢¤ëRFA¡á¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤Ïº£¡¢ÊÄº¿¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î7³ä°Ê¾å¤¬ÆÍÁ³¡¢»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õÀÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¥é¥¸¥ª¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éËè½µ¤ª¤è¤½6000Ëü¿Í¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤»Ù»ý¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯´Ö91²¯±ß¤ÎÍ½»»¤¬¤¹¤Ù¤ÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î½õÀ®¶â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÐ½Ðºï¸º¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
RFA´´Éô¡¡¥í¥Ò¥È¡¦¥Þ¥Ï¥¸¥ã¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
Í½»»ÉÔÂ¤Ç1¤«·î¤Û¤É¤·¤«ÊóÆ»¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¸½¾ì¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿È¤Î´í¸±¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RFA½êÂ° ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Íµ¼Ô¡¡¥¦¥©¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¤µ¤ó¡Ê39¡Ë
¡Ö¤â¤·¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÊì¹ñ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëµ¢¹ñ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìá¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó»Ù¶É¤Çµ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥Æ¥£¤µ¤ó¡£
RFA½êÂ° ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Íµ¼Ô¡¡¥¦¥©¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¤µ¤ó¡Ê2016Ç¯¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤È¿ô¥¥í¤Ç¡Ê»¦³²¤µ¤ì¤¿É¾ÏÀ²È¤Î¡Ë¥±¥à¡¦¥ì¥¤»á¤Î¼«Âð¤ËÃå¤¤Þ¤¹¡×
2016Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥ó¥»¥óÀ¯¸¢¤¬ÊóÆ»ÃÆ°µ¤ò³«»Ï¡£¼«Í³¤Êµ¼Ô³èÆ°¤òµá¤á¡¢µîÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜÉô¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RFA½êÂ° ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Íµ¼Ô¡¡¥¦¥©¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¤µ¤ó
¡Ö¸½ºß¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÌäÂê¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
5ºÐ¤È3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤¹¥¦¥©¥Æ¥£¤µ¤ó¡£¸½ºß¡¢ÀìÌç¿¦¤Î°ì»þ¥Ó¥¶¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¼Ô¤Î¿¦¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÎÂÚºß»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
RFA½êÂ° ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Íµ¼Ô¡¡¥¦¥©¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜ·ÏÊüÁ÷¶É¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²¸·Ã¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏÆÈºÛÀ¯¸¢¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥®¥Õ¥È¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤ÏÀè·î27Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÍ½»»Åà·ë¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¡×¤È¡Öµ¼Ô¤Î°ÂÁ´¡×¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£