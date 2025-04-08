28ºÐ½÷Í¥¡¢¶äºÂ¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹ÂÎ¸³¡ÖNo.1´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡ÖËèÆüÄÌ¤¦¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(28)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþÈà½÷ 4·î¹æ ¶äºÂÊÔ¤Ç¼ç±é¥æ¥¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÄÉµá¤¹¤ë°Ù¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ªÇ¦¤ÓÆþÅ¹¤·¤ÆÌòºî¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþÈà½÷¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ËÃ»¤¤¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ò¤¢¤ï¤»¡¢Çò¤¯Èþ¤·¤¤È©¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢Æó¤ÎÏÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶äºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªºîË¡¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤µ¤ó¤ÎÀÜµÒ¤ò¿¿¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆþÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYoutube¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ¹âµé¤Î¥·¥ë¥¯¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¿È¤â¿´¤â²Ú¤ä¤¤¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢±Êµ×»ØÌ¾¤ÇËèÆüÄÌ¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÅ¹¤ÎNo.1´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹&¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤°¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤£¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤â»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£