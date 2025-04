2020年9月にリリースしたSLENDERIE RECORDのオムニバスアルバム『SLENDERIE ideal』に参加し、オリジナル楽曲「where are you」で初挑戦のサックスと美声を披露して話題になった川島明(麒麟)の藤井隆プロデュース・オリジナルソロアルバムのタイトルが『アメノヒ』に決定した。藤井隆が、大江千里、堂島孝平、中崎英也、She Her Her Hers、Le Makeupの各アーティストにテーマを託し、楽曲を依頼。川島明がその世界観を見事に表現し、唯一無二の最高のアルバムが誕生した。アルバムから「D Breeze」に続く第2弾先行配信として、川島明と横田真悠のデュエット曲「Time Line」が4月9日(水)にリリース。ティザームービーも公開される。

さらに、アルバムを引っさげて「SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート 2025」に参加。藤井隆、スペシャルゲストと共に新曲を披露する。4月8日18時よりイープラス、FANYチケットにて先行チケット受付が開始される予定。■藤井隆コメント優しくて素敵な方々に集まっていただいて川島クンのために素敵な歌を作っていただきました。初夏の夜に何度も聴いていただけるようなアルバムを目指しました。毎日忙しい川島クンが頑張ってくれたおかげで素敵なアルバムが完成しました。ファンの皆さまにずっと聴いていただけたらと願っています。川島クンの初めてのコンサートも必ず楽しいものになるよう努めます!会場にぜひお越しいただいて応援をどうぞよろしくお願いします。■川島明コメントこの度、藤井隆さんにプロデュースしていただきフルアルバムをリリースさせていただくことになりました。とんでもない方々に協力していただき今の僕が出せる最高の声で仕上がっております。1枚目のアルバムにしてベストアルバムになったと自信を持ってお届けします。アメノヒも晴れの日もあなたの耳のお供に。それではツアーでお会いできること楽しみにしてます。<リリース情報>川島明アルバム『アメノヒ』=収録曲=1. D Breeze作詞:松浦大樹 作曲:高橋啓泰 編曲: She Her Her Hers2. こんなふうに」作詞・作曲・編曲:Le Makeup3. Time Line※Vocal 川島明・横田真悠作詞:とまそん 作曲:高橋啓泰 編曲: She Her Her Hers4. 夜明けの歌作詞・作曲:大江千里編曲:冨田謙5. where are you作詞:神田沙也加作曲:堂島孝平 編曲:冨田謙6. 若者のすべて作詞・作曲:志村正彦編曲: PARK GOLF7. 欠けた月の夜作詞:森戸太陽作曲・編曲:中崎英也8. Stay Blue作詞・作曲:堂島孝平編曲:斉藤伸也<ライブ情報>SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート2025出演:藤井隆、川島明+スペシャルゲストバンド:冨⽥謙バンドマスターのスペシャルバンド先⾏チケット・チケット料⾦:S席 \7800 A席 \6800川島明が参加する「SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート2025」2025年5月31日(⼟)⻑野:須坂メセナホールOpen 16:00 / Start 17:00出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:はいだしょうこバンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] ⼩松シゲル[Dr]2025年6月13日(金)愛知・名古屋中日ホール Open 18:00 / Start 19:00出演:藤井隆、 KOJI 1200 (今田耕司)、スペシャルゲスト: はいだしょうこバンド:冨田謙 [Key] 奥田健介 [Gt] 南條レオ [Ba] 小松シゲル [Dr]2025年6月21日(⼟)新潟:上越⽂化会館Open 16:00 / Start 17:00出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:はいだしょうこバンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] ⼩松シゲル[Dr]2025年6月27日(金)香川・高松レクザムホール Open 18:00 / Start 19:00出演:藤井隆、後藤輝基 シークレットゲスト: YOKO お姉さん スペシャルゲスト:南野陽子バンド:冨田謙 [Key] KASHIF[Gt] 南條レオ [Ba] 小松シゲル [Dr]2025年7月5日(⼟)奈良・なら100年会館Open 16:30 / Start 17:30出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:和久井映⾒バンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] 宮川剛[Dr]2025年7月11日(金)福岡・国際会議場 メインホール Open 18:00 / Start 19:00出演:藤井隆、博多大吉 スペシャルゲスト: 和久井映見バンド:冨田謙 [Key] KASHIF[Gt] 南條レオ [Ba] 小松シゲル [Dr]2025年7月18日(金)大阪・ NHK 大阪ホール Open 18:00 / Start 19:00出演:藤井隆、後藤輝基 スペシャルゲスト:南野陽子バンド:冨田謙 [Key] 奥田健介 [Gt] 南條レオ [Ba] 小松シゲル [Dr]2025年8月2日(⼟)東京・江⼾川総合⽂化センターOpen 16:30 / Start 17:30出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:南野陽⼦バンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] ⼩松シゲル[Dr]