auのコラボキャンペーンで対象機種が変更！ロケホン

ロケホン

IoTコンサルティングが運営する、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、auとのコラボレーションによる、auオンラインショップ限定の特別割引キャンペーンの対象機種が変更されました。

※受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。

■キャンペーン特典

対象機種への変更&条件を満たすと、3,850円(税込)割引

auスペシャルクーポン

■対象機種

期間:2025年4月1日より変更

● iPhone16シリーズ

● Google Pixel 9シリーズ

● Google Pixel 8a

● Galaxy Z6シリーズ

● Xperia 1VI

● Xperia 10 VI

● AQUOS sense9

● Galaxy S24 FE

● Samsung Galaxy S25

● Samsung Galaxy S25 Ultra

● iPhone 16e

※2025年4月8日配信時点での対象機種となります。

※期間によっては予告なく対象機種が変更となる可能性があります。

適用条件:

1. auオンラインショップで対象機種へ機種変更で契約

2. 契約と同時に対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たにご加入、または継続してご加入

3. 契約の際に6桁のクーポン番号「3MP066」を入力

■注意事項

● 法人契約は対象外です。

● 受付時期により条件や対象機種・割引額などが予告なく変更または終了する場合があります。

● お申し込み内容に不備などがあり、再度お申し込みとなった場合は、再注文時点の条件が適用されます。

● 別途契約には費用がかかります。

● ほかのクーポンとの併用はできません。

またauオンラインショップが実施するほかの施策とは併用できない場合があります。

● 機種代金が割引額を下回る場合、割引額は機種代金が上限額となります。

● 事前に予約(発売日より前に予約注文)いただいたお客さまも対象です。

● 対象期間に注文内容が確定し、注文が完了した場合対象となります

