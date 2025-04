BSTは、プロマジシャン Hossy☆による「思考のブレイクスルー講演」を筆頭に、心理学をベースにしたマジック体験型のビジネスセミナー事業を開始しました。

BST「ビジネスセミナー事業」

BSTは、プロマジシャン Hossy☆による「思考のブレイクスルー講演」を筆頭に、心理学をベースにしたマジック体験型のビジネスセミナー事業を開始。

この講演では、誰しもが持っていて一生気づかないかもしれない先入観や固定観念への気づきを体感し、それらを打破するトレーニング方法を学びます。

そして、座学でしか学べない心理学の技術をマジックを通じて体感し、物事の見方や捉え方を意図的に変えることで、日常や業務の中で実践するマインドセットを身に付けることができます。

心理学の理論とマジックが交わることで、業務に即した新しい視点と実践可能な思考法を体感的に皆様にお届けします。

【講座の特徴】

・プロマジシャンだからできる思考法

マジックとは、ただの技術ではなく、不可能を可能にする「思考のトリック」でもあります。

常に新しい考えや発想を求め、違う角度で物事をとらえるという脳のトレーニングが常態化している、マジシャンの思考の一遍を体感して、参加者の方にもその思考法をくせづけてもらうことで、脳を活性化し、あらゆる問題解決に役立てることができます。

・座学でしか学べない心理学をマジックを通じて体感

普段、座学で堅苦しく学ぶイメージのある心理学を、マジック参加型のセミナーで、目の前で起こる驚きの瞬間をともにしながら楽しく学ぶことができます。

体感することによりプログラムの内容を落とし込みやすく、深い理解と記憶の定着が期待できます。

・日常で実践可能な思考法を習得可能

講座で学ぶ内容は、気づきや思考法。

つまり、生活する中で、自分に落とし込みやすい内容です。

講座を受けたらすぐ、自分の日々の業務やビジネスシーンで活用したいというマインドになること間違いなしです。

講座を受けることで改善する悩み・効果

【セミナーの強み】

・企業の課題に応じた柔軟なカスタマイズが可能

企業ごとのニーズや業界特性、さらには「こんな会社にしたい」「こんな人材に育てたい」などの、課題や展望を丁寧にヒアリングし、最適なプログラムを提供します。

・マジックショーの追加オプション

普段、都内のレストランやバーで披露してたくさんの驚きと楽しさを生んでいるマジックショーを、講演後の懇親会などで併せて利用していただくことも可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マジック×心理学で社員の潜在能力を引き出す!BST「ビジネスセミナー事業」 appeared first on Dtimes.