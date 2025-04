ペパレス製作所は、企業向けのPR漫画制作サービス「漫画宣伝部」を2025年4月に正式オープンしました。

ペパレス製作所「漫画宣伝部」

ペパレス製作所は、企業向けのPR漫画制作サービス「漫画宣伝部」を2025年4月に正式オープン。

オープンを記念して、「漫画PR広告」の制作費が50%オフとなるキャンペーンを開始しました。

「漫画宣伝部」では、商品のPRや企業の想いを何でも漫画化します。

近年、広告効果の高さから急増中の漫画広告を、ヒアリングからシナリオ構成、作画、納品までワンストップで対応。

企業の広報・販促活動における「難しい説明をわかりやすく」「最後まで読まれるコンテンツ」を漫画で実現します。

2コマ漫画

■こんな企業様におすすめ!

・新商品やサービスをもっとわかりやすく紹介したい

・理想の接客シーンや仕事風景を漫画で再現し、親しみをもってお伝えしたい

・企業の思いをストーリー化してお客様に伝えたい

漫画でPR

オープニングキャンペーン内容について

『オープニング協賛割引キャンペーン』

依頼物納品後、同社のWEBページに制作事例として掲載させていただける場合、協賛割引として50%OFFの大幅お値引きで作成させていただきます。

2コマ漫画 問題提起と解決をシンプルに伝える。

フルカラー 25,000円(税別)→12,500円(税別)

6コマ漫画 詳しく伝えるなら6コマ!説得力UPのストーリー展開

フルカラー 70,000円(税別)→35,000円(税別)

漫画はスタッフの顔出しNGや、退職による撮り直しの心配もなく、販促物の効果をアップさせられる最強ツールです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 漫画PRの作成費が50%オフに!ペパレス製作所「漫画宣伝部」 appeared first on Dtimes.