記憶能力をサポート！エターナル『intelligence』

エターナルは、DHAを効率良く生み出す微細藻類を培養し直接抽出・精製することにより高濃度・高品質を実現した『藻類由来DHA』Omega3脂肪酸の一種に着目し、勉強する方、考える、覚える事が多い方、日々のアップデートを求められる現代社会のお悩みを応援するサプリメント『intelligence』を開発。

エターナル『intelligence』

・内容量 : 81g(300mg×270粒)

・定価 : 5,980円(税込)

・原産国 : 日本

・栄養成分表示: エネルギー3.6kcal/たんぱく質0.32g/脂質0.03g/

炭水化物0.52g/食塩相当量0.0009g (3粒900mgあたり)

・原材料名 :

還元麦芽糖水飴、GABA、藻類由来DHA含有粉末(水あめ、藻類由来DHAオイル、食用油脂、粉末状植物性たん白、酵母エキス)、山伏茸子実体末、カンゾウ末、デキストリン、ゴツコラ抽出物、ホスファチジルセリン含有大豆レシチン抽出物、シイクワシャー抽出物、マンゴー葉抽出物、バコパモニエラ抽出物、ロゼア抽出物、イチョウ葉抽出物、食物繊維、高麗人参末、ユーグレナ、NMN、ラフマ葉抽出物、キバナオウギ抽出物、田七人参抽出物/グリシン、セルロース、グルタミン、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、テアニン、トリプトファン、ウコン色素、(一部に大豆を含む)

2025年4月1日よりリニューアル新発売しました。

次世代の藻類由来DHAとは

従来のイワシやサバ等の青魚に多く含まれる魚由来DHAは、海に生息する微細藻類が生み出し食物連鎖により魚に取り込まれたものです。

DHAを効率良く生み出す、その微細藻類を培養し直接抽出・精製することにより高濃度・高品質を実現したのが『次世代の藻類由来DHA』です。

■脳にDHAの重要性

脳機能をサポートする成分として広く知られ、ブレインフードを代表するDHAは体内で合成できないため、『食事から摂取しなければならない必須栄養成分』です。

DHAは脳の中でも特に重要な部分、記憶をつかさどる海馬の脂質の20%以上を占める神経細胞に高い濃度で存在し、積極的な摂取は学習能力、記憶能力をサポートし、反して摂取不足は懸念があるとされており、世界中で多くの研究結果と豊富なエビデンスが蓄積されています。

■従来の魚由来DHAが抱える問題

積極的な摂取が望ましいDHAですが、青魚からの摂取は特有の臭み等による嗜好の問題でハードルが高く、そのため手軽に摂取できる魚由来DHAサプリメントが普及し身近なものとなりました。

しかし、魚から抽出しているため飲みにくさが残り、さらに大きな問題としてDHAの非常に酸化や劣化しやすい特徴がありました。

脳機能をサポートする成分として積極的に摂取していたDHAも、酸化している状態では本来の優れた働きが期待できません。

DHAの非常に酸化や劣化しやすい問題をクリア

■有効性の選択と課題をクリア+α

DHAサプリメントが普及している現在、有効性の賢い選択が必須であり、同社は酸化安定性や特有の臭みなどDHAの問題を解決すべき課題として、いち早く藻類由来DHAに着目しました。

藻類由来DHAは植物性であるため魚由来特有の臭みが低減し、又、ベジタリアンやヴィーガンの方にも安心して摂取していただけるようになりました。

加えて、藻類そのものを培養し抽出しているため、近年の海洋汚染による魚介類から体内に取り込まれる有害物質の蓄積などの心配もありません。

そして、大きな問題であった酸化や劣化しやすい特徴を、DHAの含有量を損なうことなく、酸化安定性に優れた最新の乳化技術により解決しました。

■藻類由来DHAがもたらす大きな可能性

現在、多くの魚由来DHAサプリメントが普及していますが、DHAを効率良く生み出す微細藻類を培養し直接抽出・精製することにより高濃度・高品質を実現した次世代の『藻類由来DHA』が主流となり、勉強、仕事、スポーツ、娯楽、恋愛、人間の全ての活動に有益をもたらし、人生をより豊にする時代が来るでしょう。

全国のドラッグストア、薬局にて好評発売中

※お取り扱い内容に関しましては店舗により異なりますので、お近くの店舗までお問い合わせ下さい。

