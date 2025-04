世界のコーヒー流通量のわずか0.1％！ハワイカウコーヒー「エクストラファンシー【焙煎豆】シングルオリジン カウコーヒー」

エム・ジー・ケイは、2025年4月1日(火)より、ハワイカウコーヒー(Hawaii Ka’u Coffee)「エクストラファンシー 200g【焙煎豆】シングルオリジン カウコーヒー」を、新宿区のふるさと納税返礼品として提供開始しました。

ハワイカウコーヒー「エクストラファンシー【焙煎豆】シングルオリジン カウコーヒー」

内容量 :200g

内容 :1袋

価格 :寄付金額 18,000円(税込・送料込)

販売場所:ホームページで受付中

・ふるさとチョイスなど

この商品は、世界のコーヒー流通量の0.1%にも満たない希少な「ハワイカウコーヒー」の中でも、特に上質な豆を厳選。

独自のセミウォッシュド製法を採用することで、カウコーヒー特有の甘味と香りを最大限に引き出しています。

【商品特徴】

1. ハワイ島・キラウェア山麓の恵みが詰まった豆

ハワイ島の南沿岸部・キラウェア山麓の豊かな土壌で育てられたコーヒーチェリーから、甘味が詰まった平豆をセミウォッシュド製法で精製。

カウコーヒー特有の豊潤な香りをたっぷりと封じ込めた逸品です。

ハワイ風景

2. 世界のコーヒー流通量の0.1%を下回る「ハワイカウコーヒー」

ハワイ島原産のコーヒー豆の中でも特に希少とされるカウコーヒーは、苦み・酸味が少なく非常にさわやかな飲み口が特徴。

フルーティーな香りとともにさっぱりとした後味のみが残る風味が、世界のコーヒー通から支持を集めています。

生産量のわずか0.1%という希少性に加え、収穫された約80%が米国向けに出荷されるため、日本での入手難易度は非常に高い豆です。

農園主のジョンさん

3. 生粋の味わいにこだわった「シングルオリジン」

単一農園・単一品種のみをパッケージングした「シングルオリジン」は、豆本来の純粋な味わいが楽しめる商品分類です。

ブレンドコーヒーとは異なる「一味」の魅力を存分に堪能できます。

シングルオリジン

4. 甘味と風味を残す「セミウォッシュド製法」

コーヒーチェリーの粘膜質を一部残した状態で豆を精製するセミウォッシュド製法は、大量生産・大量流通には向かない一方で、品種特有の甘味や香りをしっかりと閉じ込められるのが特長。

カウコーヒーのもつ甘味と香りを最大限に引き出す工程として、大変相性の良い製法です。

セミウォッシュド製法

5. 贈答品としても最適な200gエントリーサイズ

まず1袋は、コーヒー豆を1粒そのままお召し上がりいただき、カウコーヒー特有の香りや甘味を直に体感してください(そのまま食べられる製法を採用しています)。

苦味が苦手な方は、チョコレートと合わせるのもおすすめです。

もう1袋はコーヒー好きのご友人へのプレゼントとしても喜ばれることでしょう。

日本では入手困難な希少豆ゆえ、特別な贈り物としておすすめです。

焙煎豆200g

【ミツバチと白土を用いた自然農法へのこだわり】

化学肥料を使わず、火山の地熱や栄養豊かな土壌を活かした自然農法を取り入れている点です。

ハワイ島の中でも特に標高が高いとされるマウナロアやキラウェアの地域は、古くから神聖な土地として知られ、そこで育まれる作物は自然の恵みとして大切にされています。

自然農法

