「吉島家住宅」にて開催！篠田桃紅展

ザ・トールマン コレクションは、岐阜県高山市の国指定重要文化財「吉島家住宅」にて4月12日(土)〜6月1日(日)に行われる篠田桃紅展の開催協力をしました。

篠田桃紅展

【開催概要】

タイトル: 受け継がれる空間の美学 篠田桃紅と吉島家 -高山-

場所 : 吉島家住宅 岐阜県高山市大新町1-51

会期 : 4月12日(土)〜6月1日(日) 会期中無休

9:30〜16:00

入館料 : 1,500円/高山市民 1,000円

主催 : 吉島家住宅 YOSHIJIMA’S ATELIER

協力 : 有限会社ザ・トールマン コレクション

株式会社クオラート

後援 : 高山市、高山市教育委員会 公益財団法人岐阜現代美術財団

問合せ : 0577-32-0038(吉島家)

03-3434-1300(有限会社ザ・トールマン コレクション)

吉島家住宅は明治の高山の名工 西田伊三郎による名建築で、その洗練された空間の美しさは日本の技術と美意識が集約されていると言っても過言ではありません。

世界的に評価が高く、またエッセイなどでも近年ますます人気が高まっている画家 篠田桃紅は吉島家の縁戚にあたります。

篠田桃紅は吉島家住宅をこよなく愛し、吉島家のために大作を含む多くの作品を残しています。

篠田桃紅と吉島家住宅に共通するのは「空間の美学」です。

余計なものを極限まで削ぎ落とすことで空間の美しさが際立ちます。

しかし、篠田桃紅と吉島家の関係はこれまであまり知られていませんでした。

この貴重な文化遺産と歴史を後世に引き継ぐべく、今回の展覧会を企画しました。

今回、長年篠田桃紅と親交のあったザ・トールマン コレクションが協力し、同ギャラリーの所蔵する作品を加えたおよそ30点を展示します。

吉島家住宅の空間と篠田桃紅作品が響き合う、またとない機会となります。

篠田桃紅作品画像-霞-Between

篠田桃紅ポートレイト

