近江トラベルと 千成亭風土は、「マイカープラン!彦根港発着 竹生島観光クルーズと千成亭ぎゅ〜じあむの 近江牛すき焼&肉寿司食べ放題」のコラボ企画を発売します。

近江トラベル/千成亭風土「マイカープラン!竹生島観光クルーズ& 近江牛すき焼と肉寿司食べ放題」

近江トラベルと 千成亭風土は、「マイカープラン!彦根港発着 竹生島観光クルーズと千成亭ぎゅ〜じあむの 近江牛すき焼&肉寿司食べ放題」のコラボ企画を発売。

実施期間は2025年4月13日〜10月31日となります。

【竹生島とは?】

竹生島(ちくぶしま/滋賀県長浜市)はクルーズで行く湖上のパワースポット。

「神を斎(いつ)く島」として古くから称えられ、神社とお寺が共存する珍しい島です。

宝厳寺や都久夫須麻神社があり、多くの参拝者が訪れます。

願いを込めてかわらけ投げや願いダルマで開運祈願!

彦根港からの40分の船旅で、神秘のパワーを体感しましょう。

竹生島

竹生島_2

竹生島_3

【豪華!近江牛すき焼と絶品肉寿司&刺身他がすべて食べ放題!】

●霜降りA5ランク近江牛特撰ロースのすき焼

●絶品!近江牛肉寿司 9種

●近江牛造り盛り合わせ(正肉の刺身)

●近江牛だし香る茶碗蒸し

●地元 甲良町産 無農薬サラダ 〜近江牛ローストビーフと一緒に〜

●熱々 近江牛メンチカツ

●揚げたて!たっぷり近江牛 プレミアムコロッケ

●地元 多賀町産赤卵(すき焼用)

●地元 甲良町産 大粒キヌヒカリ

●甘味 5種

千成亭

千成亭_2

千成亭_3

近江牛寿司

<設定日>

2025年4月13日〜10月31日

定休日:毎週月曜日(祝日の場合は営業)

<料金> (おひとり様・税込)

中学生以上:13,800円

小学生 :6,900円

5歳以下 :無料

<選べるコース>

(1) 午前クルーズコース

●彦根港 9:00発 〜 竹生島観光 〜 彦根港 11:40着

●千成亭ぎゅ〜じあむ にて 12:30〜 お食事

(2) 午後クルーズコース

●千成亭ぎゅ〜じあむ にて 11:00〜 お食事

●彦根港 14:00発 〜 竹生島観光 〜 彦根港 16:30着

オーミマリン

<お申し込みから当日までの流れ>

予約はこちらから

https://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/mycar-hanaibuki-sennari

(1) Web予約(決済)

(2) 予約成立メールが届きます

(3) マイカーで集合場所へ向かう

※注意事項※

・竹生島入島料が別途必要です(大人600円 / 子ども300円)

・おひとり様からお申し込み可能です。

(3日前迄)

・予約・精算はWebクレジット決済のみです。

・天候不良により船が運休となった場合、竹生島までの無料乗船チケット(有効期限:11月30日まで)をお渡しします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グルメ×クルーズ 両方楽しめるドライブ旅 !近江トラベル/千成亭風土「マイカープラン!竹生島観光クルーズ& 近江牛すき焼と肉寿司食べ放題」 appeared first on Dtimes.