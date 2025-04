Koki,が主演する映画『女神降臨 After プロポーズ編』より、“柵ドン”ショットやベッドに押し倒される急接近シーンなど場面写真が一挙公開された。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ(yaongyi著)を実写映画化したメイクアップ・ラブコメディ。前編『女神降臨 Before 高校デビュー編』が公開中、後編『女神降臨 After プロポーズ編』が5月1日に公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。前編の『Before 高校デビュー編』では、文化祭でまさかの大事件に巻き込まれながらも、麗奈(Koki,)は俊(渡邊)と悠(綱)、それぞれとの距離を縮めていく。後編『After プロポーズ編』では、大学生活をスタートさせた麗奈が、メイクアップアーティストになるという夢を叶えるため、悠に薦められて『レイナのメイクルーム』チャンネルで動画配信デビュー。美容系インフルエンサーとして一躍有名人となるが…。今回解禁された後編『After プロポーズ編』の場面写真には、俊が麗奈をベッドの上で押し倒す(!?)ドキドキが止まらない急接近カットや、麗奈に思いを寄せる悠が、麗奈に詰め寄る“柵ドン”シーンが含まれている。まだまだ波乱が待ち受けていそうな”究極の三角関係”に期待が膨らまずにはいられない。麗奈の<すっぴん>を知る俊と、<女神>の姿しか知らない悠、果たして恋の女神はどちらに微笑むのか?また、メイクアップアーティストの夢へと踏み出す第一歩として、美容系インフルエンサーとして有名になるため姉の麗美(丸山礼)をモデルにメイクを施すシーンや、大学で望帆(美山加恋)と藍里(深尾あむ)と大学で談笑する姿など、麗奈が「なりたい自分になる」ために、着実に進んでいく姿を捉えたカットも。さらに、「NO TIME」というバンドでデビューし、歌手になるという夢を叶えた悠の輝く姿や、後編で新たなストーリーラインを彩る新キャラクターたちの写真も公開された。麗奈をはじめ、登場人物それぞれが夢を叶えるために進んでいく姿から目が離せない。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は公開中、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より全国公開。