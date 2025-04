TXTにStray Kids、SEVENTEENメンバーも！Netflix『いつかは賢いレジデント生活』のOST歌唱を担当

Netflixの新ドラマ『いつかは賢いレジデント生活』のOSTに豪華アーティストが参加する。

『いつかは賢いレジデント生活』のOSTには、Stray Kidsのリノ・スンミン・I.N、(G)I-DLE のミンニ、SEVENTEENのドギョム、EXOのD.O.、IVEのユジン、aespaのウィンター、TOMORROW X TOGETHERなど、韓国を代表するK-POPアーティストたちが多数参加し、それぞれ異なる感性と個性を披露する予定だ。

OST予告映像のラストには「MORE AND MORE」という文字とともに、正体がまだ明かされていないアーティストのシルエットが一部公開され、さらなる関心を呼んでいる。

果たして、『いつかは賢いレジデント生活』のOSTを完成させる“最後のピース”は誰なのか、期待が高まっている。

『いつかは賢いレジデント生活』は、ドラマ『賢い医師生活』のスピンオフ作品で、いつか“賢い医師生活”を夢見るレジデントたちの成長を描く青春ドラマだ。コ・ユンジョン、シン・シア、カン・ユソク、ハン・イェジ、チョン・ジュンウォンなど、フレッシュな若手俳優陣が勢ぞろいする。

特に、『賢い医師生活』と『賢い医師生活 シーズン2』に続き、今回の『いつかは賢いレジデント生活』でも、OSTヒットの立役者であるスタジオマウムCが制作に参加することで、すでに注目を集めている。

背景音楽を超えて、登場人物の感情線を導く重要な要素として、高い完成度のOSTが誕生することが期待される。

なお、『いつかは賢いレジデント生活』はNetflixで4月12日より配信開始。

