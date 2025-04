3月には芸能人の活動休止・重大発表を予言

お笑いタレントで占い師のLove Me Do(49)が、3月31日にYouTubeに投稿した猴集性疇芦茲瞭睛討「当たっている」と再び話題になっている。

Love Me Doは自身のYouTubeチャンネル「占いTV Love Me Do ラブちゃん」で「2025年4月の予言」と題した動画を投稿。冒頭で「2025年4月は庚辰の月。この月は転がり落ちる出来事が待ち受ける月」と4月の総体的な運勢の意味合いを説明。さらに日別の運勢では「4月6日・7日・8日は逮捕のニュースが出やすい」「精神的に辛くなりやすいとき」「4月8日・9日・10日の期間は有名人の方の休養や活動休止のニュースが出やすい」などと指摘している。

逮捕のニュースが出やすいと指摘したLove Me Do

(Love Me DoのX@lovemedo_uranaiより)

精神的な不調に陥りやすい月と予言

(Love Me DoのX@lovemedo_uranaiより)

これらが広末涼子容疑者の逮捕を指しているのではとSNSで話題になっている。広末の個人事務所HPでは「広末涼子の逮捕について」と題し、「4月8日静岡県内にて本人が運転する車による交通事故を起こし、搬送先の病院において一時的にパニック状態に陥った結果、医療関係者の方に怪我を負わせてしまいました」と状況説明。当面の間、芸能活動を自粛することが発表された。

SNS上では「今日、ありましたね」「当たった…」「当たりすぎてもうちょっと怖い」「loveちゃんの言葉通り、先程耳を疑うような速報が…」「日本だけでは無く韓国のも当たってる」などのコメントが寄せられている。

お酒のトラブル・飲酒運転も予言

有名人の休養・活動休止のニュースが出やすいと予言

(Love Me DoのX@lovemedo_uranaiより)

「4月6日・7日・8日は、お酒のトラブル、飲酒運転などに注意の日。酔っ払って問題を起こさないように注意しましょう」という指摘も行っており、フォロワーの間では郵便配達員の飲酒運転事故や、歌手・BoAが酔った状態で行ったライブ配信が問題となった1件がこの指摘に当てはまるのではとのコメントも見受けられた。

Love Me Doは3月10日に発表されたダウンタウン・浜田雅功の体調不良による休養を言い当てているのではと話題になっていた。