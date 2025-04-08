亀屋万年堂「ナボナゴールドパイン」ふんわり食感×ジューシーなパイン果肉入りクリーム、期間限定で復活

亀屋万年堂(Kameyamannendo)のロングセラースイーツ「ナボナ」の新作「ナボナゴールドパイン」が、2025年4月17日(木)より直営店舗ほかで期間限定発売される。

ふんわり食感×ジューシーなパイン果肉「ナボナゴールドパイン」

「ナボナ」は、ふんわりと軽やかな口当たりの生地で、バターの風味が感じられる濃厚クリームをサンドした亀屋万年堂のロングセラー商品。2024年秋の「ナボナ」リニューアル時、過去に登場した「ナボナパイナップル」の販売を休止していたが、復活希望の声を受けてより美味しくリニューアル。「ナボナゴールドパイン」として、再びラインナップする。

新しくなった「ナボナゴールドパイン」は、「ナボナ」ならではのふんわり食感はそのままに、ゴールドパインの果肉を贅沢に使用。ジューシーなパイナップルの香りが広がる、フルーティーな味わいに仕上げた。

【詳細】

「ナボナゴールドパイン」

販売期間：2025年4月17日(木)〜8月下旬頃

販売場所：亀屋万年堂直販店舗、亀屋万年堂公式オンラインショップ

価格：1個 172円

外部サイト