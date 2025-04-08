ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 川沿いのカイドウ並木が満開 北京市 川沿いのカイドウ並木が満開 北京市 川沿いのカイドウ並木が満開 北京市 2025年4月8日 15時23分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友） 【新華社北京4月8日】中国北京市朝陽区の望京海棠花渓でカイドウの花が満開となり、ピンクの花びらが吹雪のように舞い落ちる幻想的な光景が市民や観光客を引き付けている。５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友）５日、望京海棠花渓沿いに咲くカイドウの花。（北京＝新華社配信／郭連友） リンクをコピーする みんなの感想は？