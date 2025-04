モデルで歌手のすみれ(34)が8日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

すみれは「Always the most fun at f1(=F1はいつも最高に楽しい)」とコメント。チェック柄のショートパンツにブーツを合わせたファッションで、F1カーとの“2ショット”写真などを公開した。

この投稿にフォロワーからは「すみれちゃんーメチャカッコよー」「カッコいいですね」「脚長いしスタイル抜群」「ナイスな脚」「同じの着たい」「めちゃくちゃカッコイイですね」「9頭身!!」などの声が集まった。

すみれは21年11月、2歳上の実業家の男性と結婚したことを発表。22年4月に第1子となる男児を出産した。