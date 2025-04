【シンデレラアスリーツ】 4月8日より連載配信スタート

講談社は、如意自在氏によるマンガ「シンデレラアスリーツ」をコミックDAYSにて4月8日より連載配信を開始した。

本作は主人公のエリート営業マン・金田啓介が、派閥争いで敗れ、順風満帆な会社員人生から転落。今や会社のお荷物となった女子実業団「アステリアズ」に飛ばされて、GMを務めることとなる。

「シンデレラアスリーツ」第1話は常に無料公開となってり、毎週火曜日正午に新たな無料話が更新される。

