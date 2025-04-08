【ソウル聯合ニュース】韓国の昨年の交通事故死者数が過去最少を更新したことが８日、分かった。



警察庁によると、２０２４年の交通事故死者数は２５２１人で前年比１．２％減少した。死者数が過去最多だった１９９１年（１万３４２９人）に比べると８１．２％減少した。



飲酒運転による死者は１３８人で前年比１３．２％減少し、２０２０年（２８７人）から４年間で半分以下に減った。



歩行者の死者は９２０人で前年比３．８％増加した。このうち６５歳以上の死者が６１６人で全体の６７％を占め、前年（５５０人）に比べ増加した。



警察庁は「飲酒運転防止装置の導入など制度改善により飲酒運転による死者は減ったが、高齢化に伴って高齢の歩行者の死者が増えた」と説明した。



高齢運転者による交通事故の死者数は７６１人で、前年比２．２％増加した。



昨年の交通事故発生件数は１９万６３４９件で同１．０％減少した。



著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止