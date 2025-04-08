ÅìÌî¹¬¼£¡Ö¹ÔÎó¡×½Ð±é¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¡ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Î¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¡É¤Ë´¶¿´¡Ö²¶¤·¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤Ø¤ó»þ¤¢¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬7Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2¡¦34¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¿Ê½Ð¸å¤Î³èÆ°¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ËèÆüÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö4»þ¤Ç¤¹¤è¡Á¤À¡×½ªÎ»¸å¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢Åìµþ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¥³¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×¤ä¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤È¤¤¤¦¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¡Ø¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡Ù¤Ç¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤È¡¢¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ø¤Ó¤È¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù½é´ü¤Î¡ÊÅçÅÄ¡Ë¿Â½õ¤µ¤ó¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î³Ø¤Ó¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤¿Í¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨Â¿¤ÊµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤Î3¤Ä¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤Ï¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¥¦¥±¤¿¤³¤È¤ò¡Ø¹ÔÎó¡Ù¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¡¢°ú¤¤¤Æ¤ë»þ¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê²¶¹¶¤á¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤·¤«°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½éÂå»Ê²ñ¼Ô¡¦ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿Â½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÒ¤¤¤Æ¤ë¤±¤ÉÁê¼ê¤Ë¤»¤º¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£²¶¤·¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤Ø¤ó»þ¤¢¤ë¡×¤È²óÁÛ¡£¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÀ¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£