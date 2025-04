■櫻井翔が篠塚大輝の肩に手をかけるショットや、円陣を組む様子も必見

【動画&写真】篠塚大輝&佐藤勝利がtimeleszとディズニーで自撮りなど

TBS系『櫻井・有吉THE夜会』公式X(旧Twitter)にて、4月10日に放送される「timeleszと行く東京ディズニーリゾート(R)!初めてづくしの80分SP!」のオフショットが続々と公開されている。

1枚目では、timeleszがスタジオゲストにディズニーのお土産を配ったときの写真や、ミニーマウスを肩に乗せピースする松島聡、ポップコーンを手にした寺西拓人と原嘉孝のツーショットが公開。

2枚目は、番組MCの櫻井翔と出演者のシソンヌ長谷川忍を交え、ディズニーシーの地球儀をバックに記念撮影。全員がカチューシャをしており、櫻井は篠塚大輝の肩に手をかけている。さらに菊池風磨、猪俣周杜、シソンヌ長谷川、橋本将生、原、佐藤勝利がズラリ。

続いては動画。篠塚が自撮りしながら、「(小さい声で)せーの、トゥモローランドエリアにやってきました!」という声からスタート。

全員で手を振るなか、後ろで佐藤が「テラ(寺西)と聡ちゃんは来れてないけど」と補足。菊池が「楽しみましょう」と呼びかけると、原は「ふたりの分まで楽しむから」と応え、猪俣は「イェイ!」と笑顔。橋本は手をブンブン振って、篠塚の「バイバーイ」で動画は締め括られた。

「ファンタジースプリングスでパシャリ」したオフショットも公開。カチューシャをつけた櫻井と長谷川と共に、菊池、佐藤、猪俣、橋本、原が一列にズラリ。円陣を組んでいる様子も見ることができる。

「光るグッズをもって『Reach for the Stars』の準備満タン。大迫力の映像と音楽に大盛り上がりでした」と説明が添えられた3枚も。

夜景のなかの長谷川の後ろ姿と、真剣な表情の篠塚、笑顔の佐藤、菊池もおでこがチラリと写っている。さらにカメラを掲げる佐藤と、そのカメラを見る菊池、かざした光るグッズから顔をのぞかせる猪俣、橋本のカチューシャごしに手を振る篠塚、そこに寄り添う原。さらに『Reach for the Stars』は、シンデレラ城のプロジェクションマッピングということで、夜のシンデレラ城をバックに長谷川を交えた記念写真も公開されている。

その「Reach for the Stars」を見る前の「ワクワクしているみなさんの様子を特別にお届けしますね」と添えられた動画も公開。佐藤が「今から『Reach for the Stars』のショーを見まーす」と言うと、全員で光るグッズを振って大盛り上がり。原の「楽しみまーす」という声も。

最後は「タワー・オブ・テラー初体験の櫻井さん。アイドルスマイルはできるかな?」と書かれた4枚。タワー・オブ・テラーの前で、今度は全員がカチューシャなし。それぞれのドキドキとワクワクが混じり合う表情は必見だ。

ファンからは「かわいい!」「放送楽しみです」の声が殺到している。