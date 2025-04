1955年に最初のディズニー・テーマパークとして誕生したディズニーランド(米国カリフォルニア州アナハイム)と1971年にオープンした世界最大級のディズニーリゾート、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(米国フロリダ州オーランド)

両リゾートの最新情報を発表する「カリフォルニアディズニーランド・リゾート開園70周年プレス発表会」が開催されました!

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 開園70周年プレス発表会

開催日:2025年4月8日(火)

1955年に最初のディズニー・テーマパークとして誕生したディズニーランド(米国カリフォルニア州アナハイム)と1971年にオープンした世界最大級のディズニーリゾート、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(米国フロリダ州オーランド)

創設者ウォルト・ディズニーが残した「ディズニーランドは完成することはない。世界に想像力がある限り、永遠に成長し続ける」との言葉通り、常に新しい進化を遂げてきました。

カリフォルニアディズニーランド・リゾートが開園70周年を迎える記念すべき年。

このたび、2025年4月8日(火)に東京ポートシティ竹芝にて、両リゾートの最新情報を発表する「カリフォルニアディズニーランド・リゾート開園70周年プレス発表会」が開催されました!

イベントでは親善大使としてカリフォルニア ディズニーランド・リゾートのアンバサダーを務めるジェイダ・ヤングさん、

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのアンバサダーを務めるセレーナ・アヴィーズさんが来日。

両リゾートの最新情報を発表するプレゼンテーションが行われました。

会場デコレーション

会場はカリフォルニアディズニーランド・リゾートが開園70周年を記念したデコレーションや

グッズが展示され、祝祭感満点な雰囲気に!

かわいいグッズの数々に、ワクワクとした気分が盛り上がります☆

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのトピックス

ますは、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのトピックスの紹介。

マジックキングダム・バークでは煌びやかな新しいナイトパレード「ディズニー・スターライト:ドリーム・ザ・ナイト・アウェイ」が2025年夏からスタートします。

多くの人に愛されてきたノスタルジーあふれるディズニーのストーリーデリングに、光り輝く最新技術が組み合わさり、いばかりの夜のエンターテインメントが繰り広げられます。

新たな光に包まれながら、たくさんの人気キャラクターが登場します。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの映画史に残る『ピーター・パン』から、新作の『ミラベルと魔法だらけの家』や『アナと雪の女王』に『モアナと伝説の海』まで盛りだくさん。

闇夜をキャンバスにして、パレードのきらめく光が魅惑的に輝く世界を描き出します。

『ピノキオ』のブルー・フェアリーによって願い星の魔法をかけられたフロートや衣装が、星座のように鮮やかに連なり、驚きと希望、そしてイマジネーションの物語を紡きます。

荒くれた盗賊と海賊見習いはみんな、俺の「カリブの海賊テーマのラウンジ」の陽気なクルーとして招待します。

2025 年の年末にアドベンチャーランドにオープンするこのラウンジでは、海賊なら誰でも海の冒険にふさわしい酒とメシで歓迎!

ショップでは、魔法みたいなサプライズが待ってるかもしれません。

ディズニー・ハリウッド・スタジオでは、2025年5月27日に新たなショー「ディズニーヴィランズ:アンフェアリー・エバー・アフター」がスタートします。

魔法の鏡が私たちをお呼びです。

心の準備はいいですか?

妖しくも愉快なこのライブショーでは、残忍な悪役のクルエラ・ド・ヴィルやフック船長、マレフィセントがガラスを突き破ってステージに登場。

ウイットに富んだユーモアとワルい魅力にあふれるパフォーマンスであなたの心を奪います。

ほかにもたくさんの悪名高いヴィランズが邪悪で魅惑的なショーに加わろうと、魔法の鏡から顔をのぞかせるかもしれません。

ヴィランズが言うには、ヴィランズは長い間、アンフェアリー、つまり不当な扱いを受けてきたのだそう。

このショーでは、魔法の鏡に呼び寄せられて、ヴィランズの言い分を聞くことになります。

ドラマチックなパフォーマンスの場は決して見逃さない残忍な悪役たち、クルエラ・ド・ヴィル、フック船長、マレフィセントがガラスを突き破りステージの上へ。

自分たちがどれほど誤解されてきたかを、ここぞとばかりに訴えます。

邪悪で魅惑的なフィナーレで、最後に判断を下すのはあなた。鏡の世界では、数多くの悪名高いヴィランズがあなたの決断を待っています。

2年の歳月をかけて開発を進めてきた最先端のステージデザイン、スリリングなエフェクト、キャッチーな楽曲が憎めないヴィランズの魅力を引き出します。

ドラマあり、笑いありの誰でも楽しめるショーです。

同じく5月27日、「リトル・マーメイド:ミュージカル・アドベンチャー」が開演します。

アリエルのようにフォークを手に取って、お祝いをしましょう。

ステージ上には、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの傑作映画『リトル・マーメイド』の世界とアリエルたちが現れます。

まったく新しくなった舞台セット、生き生きとしたパペットたちとライブパフォーマー、そして驚くほど美しいビジュアルがあなたを海底の世界へとお連れします。

VHSテープをデッキに入れて、お気に入りの歌をアリエルたちと一緒に歌った日々を覚えていますか?

あの美しいアニメージンへの。マージュがあふれるパフォーマンスで、あの頃の感動がよみがえります。

名曲「アンダー・ザ・シー」や「パート・オブ・コア・ワールド」だけでなく、本シアターでは初となる「トリトンの娘たち」と「キス・ザ・ガール」の2曲も加わります。

今春、長くエプコットのシンボルである美しく巨大な球体「スペースシップ・アース」に、驚くほど華やかなラウンジ、「GEO-82」が登場します。

スペースシップ・アース、そしてエプコットが織りなしてきた歴史を称え、過去のレガシーとその未来を象徴するエレガントなラウンジです。GEO-82は21歳以上の方のみご利用いただける大人専用のラウンジとして、特別な体験をご提供します。

上品なくつろぎの空間に、シェフ自慢のおいしい料理が華を添えます。

この場所が見守ってきた数々のストーリーに思いを馳せながら、これまでにない角度からパークの眺めを楽しむことができます。

ワールド・セレブレーション・ガーデンを見渡せて、夜の花火を新たな視点から観ることができるこのラウンジは、エプコットの不の精神を称える憩いの場となるでしょう。

2025年の後半、「テストトラック」がゼネラルモーターズの提供で、サーキットを一周して帰ってきます。

シートベルトをしっかり締めて、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングがゼネラルモーターズ社と作り上げた新しいストーリーを体感しましょう。

装いを新たにしたテストカーがテストトラックを走る姿を見ることができるかもしれません。

2025年の冬、ツリー・オブ・ライフ・シアターで新4Dショー「ズートピア:ベター・ズーゲザー!」がスタートします。

映画に登場するジュディ・ホップスやニック・ワイルドたちと一緒に、思わず手を叩きたくなるようなりイルドなアドベンチャーに出発しましょう。

ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーションのトピックス

続いて、カリフォルニアディズニーランド・リゾートのトピックス。

2025年5月16日から 2026年夏まで開催されるディズニーランド・リゾート70周年セレブレーションは、ハピネスと喜びの瞬間がたくさん詰まったアニバーサリーをお祝いします。

「Celebrate Happy(セレブレート・ハッピー)」をテーマとして、期間限定のエンターテインメントやカラフルなデコレーション、70周年をお祝いする限定グッズなども登場します。

なお、一部のアトラクションは、ディズニーランド・パーク開園日にあたる7月17日にオープンします。

2025年5月16日から楽しめるものとして、「眠れる森の美女」をピックアップ。

ディズニーランド・パークの象徴、眠れる森の美女の城にはエレガントなメダリオンが飾られ、リゾート全体は鮮やかでカラフルなデコレーションが施されます。

ミッキーマウスとミニーマウス、仲間たちは、ディズニーランド・パークのタウンスクエアでのパーティのために、70周年をお祝いする衣装でドレスアップし、ゲストをお迎えします。

ディズニーランド・パークでは、70周年のグリーティングパレード「セレブレート・ハッピー・カバルケード」が新たにスタートします。

ハピネスにあふれる70周年をお祝いするため、人気キャラクターたちと一緒にダンス!

ダッフィーとシェリーメイも参加します。

「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークで開催!

新しくスタートする「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」ショーは、70年前の開園日にウォルト・ディズニーがスピーチで語った「To all who come to this happy place・・・ welcome!(このハッピーな場所を訪れる皆さん…・・ようこそ!)」という言葉にインスパイアされたショーです。

ホスト役を務めるのは、大ヒット映画『インサイド・ヘッド』と『インサイド・ヘッド 2』のヨロコビなどの感情たち。

彩り豊かな感情を音楽とともにめぐりながら、幸せとは何かを探ります。

さらに、人気作品『私ときどきレッサーパンダ』や『グーフィー・ムービー/ホリデーは最高!!』、『塔の上のラプンツェル』、『ライオン・キング』の名場面も映し出されます。

パラダイス・ベイで行われる「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」では、多くの人の思い出が詰まった音楽に乗せて、おなじみの噴水にダイナミックな照明、カラフルなレーザー光線やドラマチックに躍動する炎や霧といった「ワールド・オブ・カラー」にしかできない演出で、スペクタクルなナイトタイムショーが繰り広げられます。

ディズニー名曲に加え、ボーイズ II メンによるR&Bの「Rainbow Connection」を披露するほか、フィッツ・アンド・ザ・タンラムスのフロントマン、フィッツによるワールド・オブ・カラーのオリジナル新曲「Makes Me Wanna Move」も披露されます。

ファンからの人気が高い、眩いばかりの夜のパレード「ペイント・ザ・ナイト」が、70周年にあわせてディズニーランド・パークで復活します。

メインストリートUSAが、見事な色彩と100万個以上のLED ライトの輝きに包まれます。

ミッキーマウスのあふれるイマジネーションとティンカー・ベルの振りまくピクシーダストで、ディズニーの夢の世界を照らし出します。

『モンスターズ・インク』や『カーズ』、『トイ・ストーリー』といった人気ビクサー映画から、ディズニー・アニメーションの「リトル・マーメイド』に『美女と野獣』まで、人々に愛されるキャラクターたちも多数登場。

「ペイント・ザ・ナイト」パレードは、革新的なフロート、鮮やかなコスチューム、目を見張るような特殊効果、そして思い出深い音楽でエネルギーあふれるパフォーマンスをお贈りします。

「ワンダラス・ジャーニー」がディズニーランド・パークにカムバック!

夜のディズニーランドが再び、ナイトタイムスペクタキュラーを映し出す壮大なキャンバスとなります。

「ワンダラス・ジャーニー」は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの100年にわたる歴史を記念したショーです。

ウォルトが初めて手掛けた魔法の王国、ディズニーランド・パークが壮大なキャンバスとなり、照明効果やプロジェクションマッピングがきらびやかな花を添えます。

このショーでは『ヘラクレス』や『プリンセスと魔法のキス』、『ピーター・パン』、『アナと雪の女王』『ベイマックス』、『モアナと伝説の海』、『ミラベルと魔法だらけの家』の名場面が映し出され、ゲストを音楽、ストーリーテリング、アート、そして感動にあふれた旅へと誘います。

最新鋭のプロジェクションマッピングが、メインストリートUSA、眠れる森の美女の城、イッツ・ア・スモールワールド、アメリカ河で映し出され、花火が夜空を飾ります(花火の開催は特定の日に限られます)。

「ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!」パレードがディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・バークでスタート。

カリフォルニア・アドベンチャーに「ベター・トウギャザー:ピクサーバル・セレブレーション!」が再登場します。

このパレードでは、魅力的な音楽とダイナミックでカラフルなプロートに加え、ピクサー・アニメーション・スタジオの『あの夏のルカ』や『私ときどきレッサーパンダ』、『カールじいさんの空飛ぶ家』などの 30もの人気キャラクターたちがパークを盛り上げます。

「ワンダラス・ジャーニー」と「ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!」パレードは、ハロウィーンとホリデーシーズン期間中は、一時的に休止されますが、シーズナルイベント終了後に再開となります。

さらなるエンターテインメントとマジカルな瞬間として、夜のディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークでは、カーセイ・サークル・レストランの壁画にプロジェクションマッピングが映し出され、ゲストを音楽と光に満ちた「セレブレート・ハッピー」な時間に待します。

また、ディズニーランド・パークのイッツ・ア・スモールワールドの壁画でも新しいプロジェクションショーが始まります。

さらに、70周年アニバーサリーを記念したアップビートな新テーマ曲「Celebrate Happy」が、パーク内の様々なエンターテインメントで流れます。

この曲を歌うのは、ジョナス・ブラザーズです。

彼らは、ディズニー・チャンネルの大ヒット・シリーズ「シークレット・アイドルハンナ・モンタナ」にゲスト主演、その後「キャンプ・ロック」で主演を務め、ディズニー・チャンネル・スターズとして大ブレイクを果たした長男ケビン、次男のジョー、三男ニックから成る兄弟バンド。

今年デビュー20周年をむかえるジョナス・ブラザーズが同じく記念すべきアニバーサリー・イヤーをむかえるカリフォルニアのディズニーランド開園 70周年のテーマ・ソングを歌唱します。

また、70周年セレブレーションに合わせた、特別記念グッスやフード&ドリンクも登場します。

メインストリート・シネマでのシャーマン兄弟追悼上映

ディズニーランド・パークのメインストリート・シネマに足を踏み入れると、名高い作曲家コンビ、シャーマン兄弟の物語とその影響を知ることができます。

館内で鑑賞できる「The Last Verse(最終節)」は心温まる3分半の短編映画で、シャーマン兄弟が作詞・作曲した「イッツ・ア・スモールワールド」が、時代を超えるつながりと希望を称えます。

「イッツ・ア・スモールワールド」の作曲60周年を記念して制作されたこの短編映画では、伝説的な作曲家リチャード・M・シャーマンが最後に遺した最終節が明かされます。

名曲「イッツ・ア・スモールワールド」60周年記念!ウォルト・ディズニー・カンパニー 日本語版トリビュート動画『ザ・ラスト・バース』公開 続きを見る

世界中で人々に世代を超えて愛され続ける「イッツ・ア・スモールワールド』が歩んできた道のりをたどっていくと、クライマックスに新たな最終節が流れ始めるのです。

「母なる大地が心をつなぎ/愛の力で人は生きる/広大な美しい土地に/手を取り合って立つと/やっぱり世界は小さい」

2025年7月17日からは、ディズニーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」でも第3節である最終節を公開します。

ディズニーランド・パークのメインストリート USAのオペラハウスには、ウォルト・ディズニーが抱いたディズニーランドの夢の軌跡を紹介するまったく新しいギャラリー体験が登場します。

未公開のものを含む写真やアート、遺品の展示を通じて、ディズニーランドの構想段階から、現実に作り上げられ、世代を超えるインスピレーションをもたらし、エンターテインメントの世界を一変させるまでの過程を見ることができます。

ウォルト・ディズニー・イマジニアリングとウォルト・ディズニー・アーカイブスが厳選した、ディズニーランド初期から、現在のディズニーランドとなるまでの過程にまつわる品々が並びます。

オペラハウスのロビーの奥の示エリアでは、ウォルトの時代から現代にいたるまでのオーディオアニマトロニクス技術の物語と歴史を紹介します。

ウォルト・ディズニーが何にインスピレーションを受けたかを知り、この技術の内部構造を直に見て、最新のオーディオ・アニマトロニクス・フィギュアがどこまで進化してきたかを体感できます。

今回、ウォルト・ディズニー・ファミリー・ミュージアムの協力で借り受けられた 30以上の品々がロビーに展示されます。

その中には、ウォルト・ディズニーがパーク内の消防署の2階のアパートで暮らしていた時のアイテムも展示されます。実際にウォルトが使っていたロッキングチェア、ランプ、テーブルといった今まで公開されたことがない貴重なアイテムです。

ほかにもウォルト・ディズニー・ファミリー・ミュージアムからは、ウォルト・ディズニーが受けた賞にまつわる品々も借り受けています。

テレビショー『Walt Disney’s Disneyland』に対する 1955年のエミー賞、1964年にジョンソン大統領から授与された大統領自由勲章、1969年にニクソン大統領からウォルトの妻であるリリアン・ディズニーへ授与された記念メダルなどを間近に見ることができます。

オペラハウスでの新しい展示開始の7月 17日に合わせて、メインストリート・オペラハウスのシアターでは「ウォルト・ディズニー:マジカル・ライフ」のショーがスタートします。

このショーではウォルト・ディズニーが歩んできた驚くべき人生を、映画を観ているかのように体験できます。

リマスターされた映像と音声を通じて、彼の夢の始まりから輝かしいロサンセルスでの日々までをめぐっていきます。

ショーの後半では、目の前にウォルトのオフィスが。そしてウォルト・ディズニーが自身も開発に携わったオーディオアニマトロニクスとして登場し、ストーリーテリングの魔法を通じて、心温まる物語と知恵を授けてくれます。

ショーの鑑賞後には、ウォルトの言葉の意味をしみじみと感じることでしょう。

「ディズニーランドは永遠に完成しない。この世界に想像力が残っている限り、成長し続ける」ーウォルト・ディズニー

なお、「ウォルト・ディズニー:マジカル・ダイフ」は、「グレード・モーメント・ウィズ・リンカーン」とのローテーションでの上演となります。

ミッキーマウスとミニーマウスも登場!

イベントにはミッキーマウスと、ミッキーマウスのガールフレンドでおしゃれが大好きなミニーマウスが登場!

“70周年限定のスペシャル新衣装”を着て登場しお披露目☆

キラキラのラメ感がかっこいい「ミッキーマウス」と、

七色のフリルがおしゃれな「ミニーマウス」。

素敵なコスチュームで、70周年を盛り上げてくれます☆

ミッキー&ミニーも登場!

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 開園70周年プレス発表会のレポートでした。

