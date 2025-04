今年も、“HERO”たちによる祭典がやってきた――。TOBE所属アーティストによる合同コンサート『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』(以下、『to HEROes』)である。

(関連:【ライブ写真多数】Number_i、北山宏光、三宅健、IMP.ら大集結!2度目の『to HEROes』の模様)

昨年3月に東京ドームにて初開催され、2度目の開催となった『to HEROes』。今年は3月6日、7日に東京ドーム、4月6日、7日に初の京セラドーム大阪にて行われた。まず2地域での開催という点が昨年とは異なるが、ほかにも今年は“仲間”が増え、アーティストごとにコンセプトの異なるステージが届けられた、前回より彩りの増した公演だったと思う。本稿では、Prime Videoにて220以上の国と地域で生配信された4月6日公演の模様をレポートする。

会場中央には公演名が刻まれた巨大バルーンが浮かび、スモーク、炎といった特殊効果がエンターテインメントの世界への扉を開く。カウントダウンを経て始まったオープニングブロック。バルーンから吊り下がるステージに登場して「BON」「INZM」を歌うNumber_i、今年は大型バイクならぬオープンカーから「DON'T WANNA DIE」「NE:Ø era」を届ける北山宏光、「DROP」「iDOLING」の繊細なパフォーマンスで魅せる三宅健、迫力満点の「ROCKIN' PARTY」から「CRUISIN'」「SHAKE ME UP」と明るいステージを繰り広げるIMP.――。この一年間、個人やグループでの活動を通してパワーアップした彼らが、『to HEROes』に帰ってきた瞬間だった。

先輩アーティストたちに続き、今年の公演では新たにスタートを切ったメンバーもいる。まずは、昨年12月にTOBEに所属したISSEI。ひとりステージに立った彼は、今年1月に配信リリースされたデビュー曲「Go Getter feat. AK-69」を披露。〈1,2,3, TOBE right here〉と歌う、彼がここから歩み出す覚悟を示したような楽曲だ。決意表明のように気持ちをこめて歌い上げたのち、ダンサーとともに「GOTCHA」をクールにパフォーマンスした。

初出演2組目は、今年7月7日にデビューを控えているCLASS SEVEN。「ぜひ応援していただけると嬉しいです!」と挨拶した大東立樹は、昨年はソロとしてステージに立っていたが、今年は仲間とステージに立つ嬉しさや最年長メンバーとしてグループを引っ張る頼もしさも垣間見えた。そして、昨年はTRAINEEとして出演していた6人も、顔つきがより凛々しくなったように思う。7人はデビュー曲の「miss you」を届け、デビュー前夜のパフォーマンスを『to HEROes』に刻んだ。

中盤には、Number_iがプロデュースしたコラボパフォーマンスコーナーも。アーティストが次々に登場し「Blow Your Cover」(Number_i)、「FLOW」(IMP.)、「THE BEAST」(北山)、「BACK DOWN」(ISSEI&CLASS SEVEN)をメドレー形式で披露していくが、楽曲はどれも原曲と違ったアレンジが施されている。

メドレーのトリを飾ったのは、三宅の「スーパースター」。TikTokでも話題になった、“推し”へのファンの気持ちを表現したナンバーだ。そしてステージには再び全員が集結して、「スーパースター」を歌い繋いでいく。この日だけの特別なアレンジが“スーパースター”たちの夢の共演でさらに彩られていく、胸が高鳴る一幕だった。

続いて、“未来のスーパースター”とも言えるTRAINEEのステージへと移り、昨年結成されたwink firstと6人のTRAINEEによる「Starry sky」「CANDY」のパフォーマンスが行われた。歌唱前のMCで、藤代翔真が岸優太(Number_i)と基俊介(IMP.)、川田瑠輝が平野紫耀(Number_i)を憧れの先輩として挙げていたが、TRAINEEにとって『to HEROes』は尊敬するアーティストと同じステージに立てる貴重な場でもある。彼らもこうして夢の舞台を経験しながら、先輩の背中を追いかけていくのだろう。そんなことを感じさせる、まぶしいパフォーマンスだった。

後半パート一発目に再びステージに姿を現したIMP.は、4月7日にリリースされた新曲「Cheek to Cheek」の初披露というサプライズでスタート。ムービングステージを使いながら「Tricky」「Butterfly」と気迫あふれるパフォーマンスを会場全体に届けていく。曲中、「We are IMP.!」と横原悠毅が高らかに叫ぶ。総じてダークな雰囲気を漂わせたステージは、オープニングブロックで明るい笑みを浮かべていた彼らとはまた違う魅力が引き出されていた。そして、「Masquerade」で妖しく歌い踊ったのち、「I Got It」でオルゴールが止まるようにしてステージを締めくくったのだった。

三宅は、「ホーンテッド」のロックなサウンドで高揚感を誘うと、ダンサーと一緒に踊りながら「Love Bottle」「circus」を届ける。MCで「たくさん声を出せば出すほど、今日は大好きな推しに目線をもらえるはずです」と、全アーティストのファンに気を配る姿に三宅の優しさが垣間見えた。続けて「みんなとひとつになりたいなと思って」と行ったウェーブは、途中で少しズレてしまいながらも、「ここにいる全員でライブを作りたい」という彼の意志を会場全体が受け取ったはずだ。そうやって会場全員の心をひとつにし、最後に「Unzari」をポップに届けた。

そこから、「うんざりだなー」と客席で声をあげたのは北山。昨年と同じように、ファンの目の前を歩きながらステージへと向かい、どんなに会場が大きくなっても変わらない距離の近さを見せてくれた。彼の手には「COMIC」と題された本があり、そこに書かれた内容は「6月16日に2ndアルバム『波紋-HAMON-』のリリース」――。嬉しい発表とともに始まったライブは、北山らしい華やかな演出で視覚的にも大いに楽しめるものだった。〈誰かのHEROになれるかな〉と歌う本公演にぴったりの「COMIC」に続き、大量のスモークと曲に込めたメッセージの投影で世界観をガラリと変えながら、新曲の「波紋-HAMON-」へ。ラストは「仲間のために書いた曲」だという「オズモシス」でキラキラとした笑みを浮かべ、「また遊ぼう!」と全力で叫んでステージをあとにしたのだった。

Number_iは、メンバーの自己紹介曲でもある「Numbers」でスタート。「聞こえない!」という神宮寺勇太の挑発的な煽りによって歓声がどんどん増していくなか、「FUJI」「SQUARE_ONE」「GOAT」とHIPHOPナンバーをシームレスに届けていく。そこから一呼吸置き、MVを逆再生した映像を経て披露された「GOD_i」は、おそらくこの日彼らがいちばん見せたい楽曲でもあったのだろう。MVで着用している衣装に着替え、大勢のダンサーと繰り広げた圧巻のパフォーマンス。京セラドームが「GOD_i」の世界観に染まり、この曲のスケールの大きさを示していた。

アンコールでは、アーティスト全員がフロートに乗り、「taxi」(三宅)、「Go Getter feat. AK-69」(ISSEI)、「Cheek to Cheek」(IMP.)、「HIRAKEGOMA」(Number_i)、「乱心-RANSHIN-」(北山)を届けて大団円。筆者自身、過去に別の記事で「彼らはいい意味でバラバラで、個が立っていて、それがいい」(※1)と書いたのだが、そのことを今回の『to HEROes』を観てあらためて感じた。

おそらく、目指している場所は各々違う。それは、アーティストごとにまったく色が違った今回のステージからしても明らかだ。ただし、最後に北山が「皆さまの明日が少しでも明るくなりますように。TOBE Familyでした!」と締めくくったように、「目の前の人を楽しませたい」という願いは、このステージに立つ“HERO”たちが共通して抱いているものだろう。個々のやりたいことと、全員の強い想いが掛け合わさって、ここでしか生まれないエンターテインメントが完成する。それを体現しているのがTOBEという組織であり、『to HEROes』という場所なのだと思った。

この時代に生きる全員が主役であり、そんな一人ひとりの“HERO”が輝く『to HEROes』。個が交わり、色とりどりの空間が生まれる日がまた訪れたらいい。そう願わずにはいられない一夜だった。

※1:https://realsound.jp/2025/01/post-1900774.html

(文=かなざわまゆ)