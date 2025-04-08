²Ú¸¶ÊþÈþ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¤ÎÀ¼¡¡30¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¬9·î9Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø²Ú¸¶ÊþÈþ 30th Anniversary Live¡Á¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡ËLOVE IS BEST¢¦¡ÁPresented by WOWOW¥×¥é¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖåºÎï¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÈþµÓ¤â¤Î¤¾¤¯²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î¿·¥¢¡¼¼Ì¡¡¢¨µ»ö²¼ÃÊ
¡¡²Ú¸¶¤Ï¸½ºß¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¡õ¼«¿ÈºÇÂ¿¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø²Ú¸¶ÊþÈþ LIVE TOUR 2024-2025¡Á¢¦LOVE IS BEST¢¦¡Á¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖLOVE IS BEST¡×¡Ö±Ê±óÇµ°¦¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤òÀ¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ú¸¶¤âSNS¤Ç¡Ö¤â¤¦30Ç¯¤âI'm proud²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌ¾¶ÊÃ£¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢9·î9Æü¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó¡ªµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤¹!!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¡¡¹ðÃÎ²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤â¸ø³«¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖåºÎï¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÈþµÓ¤â¤Î¤¾¤¯²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î¿·¥¢¡¼¼Ì¡¡¢¨µ»ö²¼ÃÊ
¡¡²Ú¸¶¤Ï¸½ºß¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¡õ¼«¿ÈºÇÂ¿¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø²Ú¸¶ÊþÈþ LIVE TOUR 2024-2025¡Á¢¦LOVE IS BEST¢¦¡Á¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖLOVE IS BEST¡×¡Ö±Ê±óÇµ°¦¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤òÀ¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ðÃÎ²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤â¸ø³«¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£