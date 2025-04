歌手の華原朋美が9月9日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年を記念したスペシャルライブ『華原朋美 30th Anniversary Live〜▽(=ハートマーク)LOVE IS BEST▽〜Presented by WOWOWプラス』を開催する。華原は現在、7年ぶり&自身最多公演を開催する全国ツアー『華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025〜▽LOVE IS BEST▽〜』を開催中。今回発表されたスペシャルライブでは、30年の集大成として大ヒットナンバーを中心に、全国ツアーで発表された新曲「LOVE IS BEST」「永遠乃愛」、そして名曲カバーを生バンド演奏の特別演出で披露するという。

華原もSNSで「もう30年もI'm proud歌ってきたんですね その他の名曲達もたっぷりとお客様と一緒に、9月9日は楽しみたいです!是非!宜しくお願いします!たのしみです!!」とアピールしており、どんなライブとなるのか期待が膨らむ。告知画像では、デビュー当時を彷彿(ほうふつ)とさせるショートのパンツ&ニーハイブーツ姿も公開。「可愛い〜!!」といったコメントも寄せられている。